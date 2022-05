Twitter: in test una nuova etichetta di contesto, presa di posizione del CEO Agrawal

Ascolta questo articolo

Il popolare social network Twitter continua a destare l’attenzione di media e appassionati del settore a causa della vicenda che vede il miliardario Elon Musk (ancora?) interessato a rilevarne il controllo totale: nel contempo, dalla stessa piattaforma del canarino azzurro sembrerebbe essere partito un interessante test in merito a una nuova etichetta.

Come noto, l’attuale CEO di Twitter, Parag Agrawal, negli scorsi giorni ha licenziato due importanti dirigenti della piattaforma, Kavyon BeyKpour e Bruce Flack, da diversi anni impiegati presso il canarino azzurro, motivando la decisione anche con l’esigenza di ridurre i costi (contemplata, per altro, anche da Netflix, con recenti stop a varie produzioni). In uno scambio di tweet con chi gli chiedeva perché farlo ora, e non a passaggio di proprietà avvenuta, il dirigente capo di Twitter ha spiegato che, in un contesto impegnativo qual è quello in cui opera il microblog, non è consigliabile usare l’acquisizione come scusa per non prendere decisioni importanti, anche difficili se del caso.

In merito allo stop imposto da Elon Musk alla trattativa per l’acquisto di Twitter, Agrawal si è detto fiducioso che la stessa andrà a buon fine, ma ha aggiunto che occorre essere pronti ad ogni scenario, e continuare a lavorare per “costruire un Twitter più forte ogni giorno“: in tal senso, non ha mancato di ringraziare i membri del suo team perché sono “rimasti forti e concentrati, acuti e agili. Stanno facendo il lavoro, come hanno sempre fatto“. Infine, alla domanda su cosa ci si sarebbe potuti aspettare che lui facesse prossimamente, Agrawal ha detto che è possibile aspettarsi cambiamenti in meglio per abbracciare la complessità del servizio e delle attività della piattaforma, rivelando che è sua intenzione “portare più trasparenza nel lavoro che svolgiamo e di cui siamo orgogliosi“.

Infine, una novità concreta. Secondo TechCrunch, che ne ha avuto l’evidenza in una versione Android del relativo client, Twitter starebbe testando un’etichetta con cui l’autore di un post potrebbe dimostrare il proprio gradimento a una risposta ricevuta. Nello specifico, in questo caso, accanto alla risposta apparirebbe il badge con un cuore e la scritta “Liked by Author” che ricorderebbe un po’ il badge “Liked by Creator” che appare su Twitter quando si intende dimostrare l’apprezzamento verso qualcuno che abbia risposto al proprio video pubblicato.

A quanto pare, l’etichetta in test presso Twitter sarebbe visibile sia a chi ha apposto la risposta, che agli altri tweeters: interpellata in merito, la piattaforma, salvo non aggiungere dettagli in merito (es. relativamente alla natura globale del test, di cui comunque si sono avute prove in varie parti del mondo), ha comunque ammesso che sta testando varie etichette per fornire più contesto ai tweet che gli utenti vedono.

Nel frattempo, il test in corso ha già iniziato a polarizzare attorno a sé le reazioni degli internauti, con alcuni che ritengono la nuova etichetta inutile nel caso un tweet abbia solo una risposta e, in ogni caso, distraente, mentre altri utenti evidenziano come sia un modo, in un post che abbia ricevuto molte risposte, per metterne alcune in evidenza senza dover a propria volta aggiungere una risposta. Altresì, la nuova etichetta potrebbe anche essere un modo per evidenziare la risposta da parte di un personaggio illustre, come ad esempio un VIP.