Twitter: in test nuovi formati interattivi di pubblicità, novità per Blue e selezione testo

Anche Twitter, come alcune delle principali piattaforme di multimedia streaming, si è concesso qualche novità interessante, andando oltre il solito emergere di rumors a proposito di funzioni non ancora palesi ma comunque prontamente svelate dai leakers via reverse engineering.

Secondo quanto reso noto dallo stesso social, nel suo blog ufficiale per il business (business.twitter.com), è partito un test che potrebbe rendere il feed degli utenti più interessante dal punto di vista commerciale, anche se il tutto dipenderà, in vista di rilasci finali, dal feedback degli utenti, e dal riscontro sulle prestazioni in quota inserzionisti. La prima delle novità annunciate riguarda gli “Annunci di testo interattivi“, un formato pubblicitario attualmente in test con un piccolo numero di marchi negli USA.

Tale novità prevede la nascita di post con un carattere “più grande e audace” di quello abituale di Twitter, in cui i marchi potranno linkare al massimo 3 parole nel testo del post, con relativi indirizzamenti alle rispettive pagine di destinazione: gli inserzionisti potranno anche scegliere, tra 10 colorazioni disponibili, quale palette dovrà sottolineare le parole interattive cliccabili nel post sponsorizzato.

Mutuando quanto già previsto da altre piattaforme social (Facebook, Snapchat, Instagram e Pinterest), Twitter ha preso a testare un altro formato pubblicitario, intitolato “Product Explorer“, secondo il quale, nell’ambito di un post “promozionato”, i marchi potranno caricare un prodotto che gli utenti potranno esplorare in 3D, sì da osservarlo da varie angolazioni, proprio come se ce l’avessero davanti nella realtà. Un terzo formato di annunci, attualmente in test con alcuni inserzionisti USA, è quello degli “Annunci di raccolta” o Collection Ads: in questo caso, ad accompagnare il focus principale del post, reso attraverso un’immagine statica, vi sarà una serie di miniature esplorabili tramite un carosello orizzontale, ognuna delle quali potrà puntare a una diversa pagina di prodotto. Il comunicato ricora che tutti i nuovi formati di annunci ad oggi in test da parte di Twitter potranno essere visti usando l’interazione web o mobile (Android/iOS) del canarino azzurro, “con gli elementi interattivi che funzioneranno su tutte le versioni dell’app“.

Passando ai rumors, infine, dal leaker Alessandro Paluzzi arriva la notizia secondo la quale Twitter starebbe lavorando a una modifica della funzione Top Articles (Articoli principali, delle ultime 24 ore), riservata agli abbonati di Blue, alla quale è stata aggiunta la sezione/scheda “amici degli amici”, che va ad affiancare “persone che segui”.

Dalla leaker Jane Manchun Wong, invece, arriva la scoperta secondo cui Twitter sarebbe al lavoro, nella sua app per Android, su un sistema per consentire la selezione del testo da copincollare. Ad oggi, una prassi del genere riesce ad esempio a quei telefoni, una minoranza – spiega il podcaster Mishaal Rahman, esperto in Android – che siano in possesso della funzione della “selezione panoramica”, che permette di selezionare per il copincolla del testo da qualsiasi schermata.