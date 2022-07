Twitter: in test le linee temporali personalizzate, in roll-out le clip degli Spaces

Ascolta questo articolo

Nelle scorse ore, il social network Twitter, che a Ottobre si confronterà legalmente con l’ex aspirante acquirente Elon Musk, ha annunciato l’avvio di un test relativo alle linee temporali personalizzate, e la conclusione di un esperimento, che invece porta all’esordio una miglioria a beneficio degli Spazi audio.

La prima novità relativa a Twitter in questa coda di settimana riguarda gli Spaces, introdotti sulla scia del momentaneo successo delle chat audio di Clubhouse. Quest’ultima, lo scorso Settembre, ha migliorato le sue funzionalità introducendo la possibilità, per coloro che ascoltavano una chat audio in una room pubblica, di poter registrarne gli ultimi 30 secondi, per poi condividerli ovunque desiderassero. Qualcosa di simile è stato introdotto anche da Twitter, dopo una fase di test che, a detta del canarino azzurro, “è andato bene“.

Con la nuova funzione annunciata, il microblog per qualche mese ambito dal volubile miliardario Elon Musk permetterà agli utenti che hostano (ospitano) uno Spazio audio di pubblicizzarlo condividendone (sul microblog stesso) delle brevi clip audio, della durata di 30 secondi, senza la necessità di condividere l’intera sessione registrata dello Spazio audio.

Inoltre, la funzione di cui sopra, le clip di Twitter Spaces, potrà anche essere usata semplicemente per evidenziare le parti ritenute più interessanti di uno Spazio audio. Al momento, secondo quanto reso noto, la novità, annunciata come in implementazione per Twitter su Android, iOS e web based, non risulta ancora messa a disposizione degli utenti che accedono a Twitter via browser web, sebbene in questo caso, dichiarazioni ufficiali alla mano, il supporto venga dato come “in arrivo“.

Infine, dopo gli annunci di qualche settimana fa, è partito il test delle “linee temporali personalizzate”: si è incominciato, coinvolgendo pochi utenti in Canada e USA, con una timeline dedicata alla trasmissione di addio al nubilato “The Bachelorette“, che resterà disponibile per la durata di 10 settimane.