Twitter: in roll-out contatore visualizzazioni tweet e nuovi cashtag

Ben presto, il celeberrimo social network Twitter dovrà occuparsi del problema degli account riammessi, posto che – secondo il New York Times – avrebbero ripreso a twittare sugli argomenti per i quali erano stati sospesi (negazionismo elettorale, Covid-19, e QAnon): nel frattempo, il noto social ha accusato problemi anche in ambito accessibilità, proprio nello stesso momento in cui ha rilasciato alcune interessanti novità funzionali aggiuntive.

Come noto, Elon Musk, neo proprietario di Twitter, ha licenziato una bella porzione della sua forza lavoro, praticamente azzerando alcune divisioni. L’effetto di tutto ciò sembra essersi palesato a proposito di una recente innovazione introdotta da Twitter che, il 19 Dicembre, la lanciato la spunta di verifica di vari colori a seconda dell’account a cui è destinata.

Nello specifico, secondo l’esperta di sicurezza informatica Eva Galperin le spunte blu, per gli utenti normali, e quelle di colorazione grigia conferite agli account governativi e ai relativi funzionari, sarebbero inaccessibili agli utenti affetti da daltonismo, e questo problema sarebbe imputabile appunto al licenziamento del team per l’accessibilità che, prima dell’avvento di Musk, presso Twitter era appunto diretto dalla succitata Eva Galperin.

Passando alle novità in rilascio, per ora senza annesso codazzo di polemiche, secondo Social Media Today, è stato rilasciato nella ricerca dell’app di Twitter un nuovo cashtag in base al quale, toccando il link del tag di un dato titolo di Borsa (es. $META), ne viene visualizzato un grafico dei prezzi, giusto sopra l’elenco dei tweet che includono anche quel tag. Per visualizzare maggiori dettagli (con informazioni tratte da Tradingview), basterà premere il pulsante “Visualizza su Robinhood”.

L’ultima novità in quota Twitter riguarda l’arrivo della funzione che permette di vedere quante visualizzazioni abbia ottenuto un tweet: l’aveva promessa Musk a inizio Dicembre, spiegando che avrebbe funzionato come il contatore per i video e aggiungendo poco dopo che sarebbe arrivato nel corso di poche settimane. Nelle scorse ore, alcuni utenti hanno rivelato di aver incominciato a visualizzare il contatore sui tweet, accanto ai mi piace e ai retweet. Va ricordato che, in precedenza, esisteva già un modo per analizzare il coinvolgimento sui propri tweet, premendo il pulsante “Visualizza analisi Tweet” posto sotto qualcosa che si aveva pubblicato. La novità, come sottolinea TechCrunch, è che ora “le visualizzazioni saranno visibili a tutti, non solo al proprietario dell’account“.