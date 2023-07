Twitter fa marcia indietro e riapre i tweet ai non iscritti

Twitter ha cambiato idea e ha deciso di eliminare l’obbligo di essere loggati per leggere i tweet. La misura, introdotta pochi giorni fa, era stata giustificata come una soluzione temporanea per contrastare il data scraping e proteggere la piattaforma dagli abusi. Tuttavia, la decisione aveva suscitato le critiche di molti utenti e osservatori, che la ritenevano una mossa controproducente per la crescita e la visibilità del social network.

La svolta è arrivata dopo che Elon Musk, il nuovo proprietario di Twitter, aveva definito il blocco dei tweet ai non iscritti una “misura di emergenza temporanea” e aveva promesso che sarebbe stata rimossa presto. In un post sul blog ufficiale, Twitter ha spiegato che la restrizione era stata necessaria per garantire l’autenticità della base utenti e per rimuovere spam e bot dalla piattaforma. La società ha aggiunto che sta lavorando a soluzioni più efficaci e meno invasive per affrontare il problema del data scraping. Non è chiaro se il ritorno alla normalità sia già completo o se ci siano ancora dei problemi tecnici da risolvere.

Alcuni utenti hanno segnalato che alcuni tweet sono ancora inaccessibili senza login o che il limite di 10.000 tweet visualizzabili al giorno è ancora attivo. Quest’ultimo era un’altra misura temporanea adottata da Twitter per limitare il saccheggio dei dati. Si attendono ulteriori aggiornamenti da parte di Twitter su queste questioni. La riapertura dei tweet ai non iscritti potrebbe avere delle ripercussioni anche sui risultati delle ricerche su Google, che erano stati penalizzati dal blocco.

Infatti, molti tweet erano diventati invisibili ai motori di ricerca, riducendo il traffico e l’engagement verso la piattaforma. Ora, invece, i tweet potrebbero tornare a essere indicizzati e visibili su Google, aumentando la portata e la rilevanza di Twitter nel web.Credo che Twitter abbia fatto bene a tornare sui suoi passi e a riaprire i tweet ai non iscritti. Il blocco dei contenuti era una scelta sbagliata, che danneggiava la crescita e la visibilità del social network. Inoltre, era una limitazione alla libertà di informazione e di espressione degli utenti. Penso che Twitter debba trovare modi più intelligenti e rispettosi per proteggere la piattaforma dagli abusi e dal data scraping, senza penalizzare gli utenti onesti e interessati.

Twitter è uno dei social network più popolari e influenti del mondo, con oltre 300 milioni di utenti attivi al mese. La piattaforma è nota per essere un luogo di dibattito, informazione, intrattenimento e creatività, dove si possono condividere messaggi brevi chiamati tweet. Twitter è anche un importante canale di comunicazione per personalità pubbliche, politici, giornalisti, celebrità e aziende. Elon Musk è uno degli imprenditori più famosi e visionari del mondo, fondatore di aziende come Tesla, SpaceX, Neuralink e The Boring Company. Musk ha acquisito Twitter nel 2022, nonostante a un certo punto avesse deciso di ritirarsi dall’affare a causa dei bot e degli account finti. Musk ha dichiarato di voler rendere Twitter una piattaforma più democratica, trasparente e innovativa, in linea con la sua visione di un futuro migliore per l’umanità.