Twitter: esteso a più utenti il test della funzione Circle. Ecco come funziona

Dopo diversi mesi di avvistamenti grazie ai leakers, a inizio mese sono iniziati i test globali, ma con una base molto ristretta di utenti, relativi alla funzione Circle di Twitter che, volta a scongiurare alcune resistenze da parte degli utenti più timidi, sembra ora essere stata estesa come diffusione a un più ampio range di collaudatori.

La funzione in questione, Circle appunto, funziona come gli “Amici più stretti“ (Close Friends) introdotta nel 2018 da Instagram: tale feature permette di creare Storie particolari, in tutto uguali a quelle normali, tranne il fatto che sono evidenziate col colore verde e risultano ristrette a una platea più intima di destinatari (e quindi non a tutti). Parimenti, la funzione Circle evita che un cinguettio sia condiviso a tutti, se l’intenzione è quella di porlo solo all’attenzione di alcuni, perché magari si è certi che non interesserebbe a tutti, o che potrebbe irritare qualcun altro.

In passato, tali situazioni venivano evitate rendendo l’account privato, ma Circle sembra concepita per evitare tale arroccamento eccessivo, offrendo comunque un maggior controllo sui propri contenuti: per avvalersene, nel caso si sia stati accolti da un pop-up d’invito a postare per la propria cerchia, basta entrare nel compositore dei tweet e intervenire sul pulsante in alto, relativo alla selezione del pubblico. Di base e per default, tale pulsante è configurato sull‘opzione “Tutti” e quindi, scelto, porterebbe il contenuto all’attenzione di tutti: volendo, è anche possibile indicare come destinazione le Community di cui si faccia eventualmente parte.

A tali opzioni, con la novità in oggetto, si aggiunge anche l’opzione Twitter Circle che, via pulsante Modifica, consente all’utente di aggiungere o rimuovere gli utenti nella sua Cerchia, sino a 150 componenti, senza che nessuno venga avvertito dell’esser stato aggiunto o rimosso dalla stessa. Nel notare che un account ha pubblicato un tweet nella sua cerchia (che tutti in essa possono vedere, ma non ricondividere, a meno di non procedere per screenshot), apparirà un avviso, in verde, col quale si spiega che quel dato post può essere visto solo da coloro che fan parte della Cerchia dell’utente.

Interpellata in merito a questa novità resa più disponibile, Twitter ha spiegato che la stessa non è stata ancora portata a disposizione di tutti, in quanto prosegue la raccolta di feedback, sia su Twitter per Android – iOS che nell’iterazione web based.