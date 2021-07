Twitter: Edit post forse in abbonamento, layout edge-to-edge per Timeline

Nel mentre fa ancora discutere per la prossima chiusura delle Storie “Fleets” in favore degli Spaces audio (che, invece, sembrano godere di una certa adozione), il social network Twitter ha annunciato correttivi per un piccolo inconveniente, prospettato l’arrivo di una funzione richiestissima sin dalla sua nascita, ben 15 anni fa, destinata a esordire più avanti, magari in concomitanza con una modifica all’interfaccia della Timeline.

Nelle scorse ore, l’account Twitter Support ha ammesso di aver ricevuto diverse segnalazioni di utenti che si lamentavano di visualizzare troppi argomenti suggeriti nella Timeline, in ragione della qual cosa sono in preparazione dei correttivi. Sempre a una comunicazione ufficiale, ovvero a un tweet del product lead della piattaforma, Kayvon Beykpour, si deve una notizia bomba, relativa a una funzione che potrebbe arrivare come parte del piano d’abbonamento Blue.

Nello specifico, lo sviluppatore del canarino azzurro ha chiesto agli utenti che lo seguono, tramite un normale sondaggio che propone due opzioni di scelta (Sì / No), se sarebbero stati disposti o meno a sottoscrivere l’ancora poco diffuso abbonamento “Blue” a Twitter, nel caso che lo stesso comprendesse anche l’opzione “Edit”, per modificare, entro qualche minuto dalla condivisione, i post già pubblicati nel celebre microblog californiano.

Al momento, il pubblico sembra essere sfavorevole all’idea, almeno per com’è stata proposta, con qualche utente che consiglia almeno una 20ina di secondi di edit gratuito, mettendo dietro al paywall la possibilità di modificare i post per un lasso di tempo più lungo.

Dal mondo dei leaker, e precisamente dal reverse engineering della sviluppatrice Jane Manchun Wong arriva, infine, la scoperta di una miglioria, non ancora palese e ancora in divenire, che avvicinerebbe un po’ Twitter a Instagram: in questo frangente, la novità consisterebbe in restyling della Timeline che presenterebbe un layout “edge-to-edge” in conseguenza del quale le foto non presenterebbero più margini ai bordi, ma sarebbero estese, appunto da bordo a bordo, occupando tutto lo spazio orizzontale.