Twitter: down, risarcimenti e tanti rumors su novità ancora inedite

Trascorsi dei brutti momenti, a causa di un down che ha impedito agli utenti di caricare le risposte ai tweet, e costretta a pagare 809.5 milioni di dollari a seguito di una class action intentata da alcuni azionisti che avevano perso del danaro a seguito di imprecise dichiarazioni del social sulla crescita della sua base di utenti, Twitter è tornata protagonista in positivo, con un’ampia serie di indiscrezioni a suo carico.

Secondo il leaker Nima Owji, Twitter sta lavorando per aggiungere anche alla sua web app la possibilità di filtrare le risposte in base a parametri come “tutte le risposte” o “Rilevanti per te” (provenienti da chi si segue o inclusive di quelle che potrebbero essere più importanti per l’utente). Dalla stessa fonte è giunta la scoperta di un’altra novità pronta a sbocciare sul social del canarino azzurro, che potrebbe introdurre le categorie (cibo, arte e cultura, anime e manga, etc) nella sezione degli Argomenti (Topics).

Il sempre prolifico leaker Alessandro Paluzzi non ha mancato di anticipare altre novità ancora in sviluppo. Innanzitutto, sembra che Twitter stia ancora lavorando al portare le funzioni di composizione degli abdicati Fleets nell’editor dei media in sede di creazione dei tweet: ora, sarebbe pronta la relativa pagina d’introduzione / spiegazione.

Sul tema delle espressioni visuali, invece, sarebbe allo studio il progetto di sostituire la reazione animata del cuore con la semplice emoji del cuore usata per esprimere i like: accompagnare le immagini con didascalie può essere utile, specie per chi magari ha problemi visivi a usa un software di lettura di quanto appare a schermo. A tale scopo, Twitter mediterebbe di introdurre un Promemoria descrizione che invierà all’utente un reminder ad hoc, prima che twitti, nel caso sia emerso che l’immagine in procinto di essere condivisa sia priva di una descrizione

Sempre secondo Paluzzi, Twitter avrebbe anche intenzione di offrire, quale incentivo, agli utenti dell’abbonamento Twitter Blue la possibilità di usare in anteprima le nuove funzioni in test interno prima che siano rilasciate al pubblico. In merito alla possibilità di ricevere mance in bitcoin, infine, è stata già concepita la sezione che permetterà di inserire il proprio nome account su Strike, la piattaforma che permette di inviare e ricevere pagamenti in criptovaluta dal network Lightning al proprio conto corrente (e viceversa).