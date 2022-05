Twitter: dirigenti licenziati, rumors, ufficiale il videogame sulla privacy

Ascolta questo articolo

Il noto social Twitter, tra un’indiscrezione e l’altra in merito a future, probabili, innovazioni ancora in sviluppo ma già scoperte, ha annunciato il varo di un web game per illustrare le sue impostazioni sulla privacy, e licenziato alcuni dirigenti di peso per cambiare la direzione operativa della piattaforma.

Come Meta, anche il rivale Twitter sta rivedendo alcune sue scelte, anche se in questo caso una delle motivazioni risiede sicuramente nel processo di acquisizione totale avviato dal miliardario Elon Musk. Nello specifico, diverse testate hanno riportato, con successive conferme dei diretti interessati, la notizia secondo cui il CEO di Twitter, Parag Agrawal, ha licenziato due dirigenti top del social del canarino azzurro: il primo a comunicare il proprio siluramento è stato Kayvon Beykpour, direttore generale dei prodotti di consumo, in azienda da 7 anni, messo alla porta (con conseguente supporto espresso dall’ex CEO, Jack Dorsey) per dare alla piattaforma “una direzione diversa“.

Il secondo colletto bianco “fired” si è rivelato essere Bruce Falck, direttore generale delle entrate, in azienda da 5 anni che, nel congedarsi, ha ringraziato i team con cui ha lavorato, per lo spirito di squadra dimostrato. A prendere il loro posto, ricoprendo ambedue le cariche a interim, secondo quanto comunicato in una mail ai dipendenti, sarà Jay Sullivan (colui che è dietro la funzione “Circle“), premiato per la “sua visione del prodotto, la capacità di ispirare, muoversi rapidamente e guidare il cambiamento“.

Ancora in ambito dirigenziale, è emerso che, ad acquisizione avvenuta, non sarà Dorsey (co-fondatore del canarino azzurro) a ricoprire, nuovamente, il ruolo di CEO della piattaforma. Nelle scorse ore, in particolare, il comico Charles Wieand, detto anche “Wild Charles”, aveva twittato che, secondo lui, Musk avrebbe ridato i timoni di comando a Dorsey che, però, intervenuto a stretto giro, ha risposto spiegando che non sarà mai più l’amministratore delegato del social.

Passando alle novità già concrete, Twitter ha pubblicato la possibilità di imparare qualcosa sulla sua privacy giocando, al videogame “Twitter Data Dash” (twitterdatadash.com/), sviluppato da Momo Pixel. Nello specifico si tratta di un platform a scorrimento in pixel art, in cui si dovrà portare il cane Data a spasso nel parco di PrivaCity, assieme a un personaggio a propria scelta, per scansare i pericoli che si celeranno nei vari livelli (troll, gatti pubblicitari, un mare di messaggi privati, etc), raccogliendo 5 ossi. Ad ogni livello superato, si avrà in premio una spiegazione sull’impostazione della privacy relativa a quel livello, con un pulsante che permetterà di modificarla al volo. Il caso tipico è quello in cui, scansati i gatti con cartelloni pubblicitari, avendo vinto, si riceverà la spiegazione di come venga personalizzata l’esperienza utente, e di dove sia possibile attivare o spegnere gli annunci pubblicitari personalizzati. Parimenti, di concerto con tale iniziativa, Twitter ha reso noto che sarà possibile consultare i suoi termini di servizio e la sua politica sulla privacy sia dall’apposito sito riprogettato che dalle impostazioni dell’app.

Grazie al leaker Alessandro Paluzzi, intanto, arrivano indiscrezioni su novità non ancora palesi ma comunque in sviluppo. A tal proposito, il noto programmatore ha scoperto che il social sta lavorando a una scorciatoia per creare gli Spaces direttamente dal compositore dei tweet. L’esperienza utente, poi, potrebbe venir migliorata anche con l’attivazione di un sistema di notifiche per le ricerche, e con l’evidenziazione, nella parte superiore della sequenza temporale di un profilo, del numero del tweet di quel dato account. Infine, sarebbe già stata approntata l’introduzione pop-up per la sezione “amici degli amici” posta nella pagina Top articles.