Twitter, il principale social rivale di Facebook, ha fornito maggior ragguagli per dissipare i dubbi sul riavviato processo di verifica degli account e, nel contempo, si è portato avanti nello sviluppare una nuova modalità di accesso, lato mobile, alla propria piattaforma.

Dallo scorso Maggio, Twitter ha riavviato il programma di verifica dell’account per l’ottenimento dell’ambita spunta blu. Per potersi candidare, occorre appartenere ad una delle sei categorie ad oggi consentite (Governo e cariche pubbliche, aziende, marchi e organizzazioni, agenzie di stampa e giornalisti, spettacolo, Sport e gioco, attivisti, organizzatori e altri individui influenti) e disporre di un account che risponda ai criteri di notorietà, attività ed autenticità, facendo anche sì che, nei sei mesi che precedono la domanda, non si pubblichino contenuti molesti o si violino le policy della piattaforma.

Avendo però incontrato la richiesta di maggior chiarezza da parte degli utenti che avevano ricevuto un rifiuto da parte di Twitter, quest’ultima ha deciso di placare le polemiche attraverso una serie di comunicazioni: nello specifico, si è precisato che, nell’email che arriverà agli utenti in seguito a una bocciatura della candidatura, verranno fornite più informazioni di contesto sul motivo del rifiuto.

La ricandidatura potrà essere effettuata dopo 30 giorni, ma la piattaforma richiederà che si attenzionino alcuni punti magari trascurati in occasione della prima candidatura: ad esempio, nel caso ci si autentichi con un sito web, quest’ultimo deve appartenere a un’organizzazione verificata e riportare l’account Twitter del candidato e il riferimento al suo nome. Nel conteggio dei follower, nel caso si sia un’azienda/marchio/organizzazione o un attivista/influencer, si deve appartenere allo 0.05% degli utenti attivi nella propria area geografica.

Essendo dei giornalisti, l’account dell’utente deve far riferimento al sito web ufficiale o all’organizzazione di notizie (che dev’essere nota e verificata secondo i criteri della piattaforma) a cui si è affiliato, e dev’essere collegato alla propria biografia / pagina presso il sito dell’organizzazione di notizie: i freelance devono includere i link a 3 articoli pubblicati nei sei mesi precedenti presso pubblicazioni verificate.

Infine, è stato comunicato, dal team del CEO Jack Dorsey, che saranno introdotte “ulteriori linee guida all’interno del programma di candidatura” e, soprattutto, che presto l’opzione per candidarsi sarà attivata a tutti, visto che per ora si sta procedendo pian piano per stare al passo con l’elevato volume di candidature che sta giungendo.

Infine, secondo la leaker Jane Manchun Wong e la rivista 9To5Mac, sembra che Twitter stia lavorando per aggiungere l’opzione che consentirà agli utenti di loggarsi al social attraverso il proprio ID Apple (come già in lavorazione con l’account Google), visto che, dalle schermate emerse, nella sezione “Account collegati“, sarebbe apparso eloquentemente la voce “Apple“.