Twitter: avvistate le visualizzazioni verificate, sparita scorciatoia DM dai profili

Continuano i problemi per il social network Twitter che, sotto il controllo di Elon Musk, sta sperimentando diversi inconvenienti, ma anche modifiche introdotte e per nulla annunciate.

La prima novità riguarda il pulsante per inviare un messaggio direttamente dal profilo del destinatario. Diversi utenti segnalano che tale pulsante è ancora presente nella versione web, desktop e mobile, della piattaforma, ma è sparito dalla versione Android e iOS di Twitter, ove il rimando ai messaggi privati, DM, dovrebbe trovarsi nei pressi dei pulsanti per seguire l’utente e per attivare o disattivare la ricezione delle notifiche. In assenza di comunicazioni ufficiali da parte di Twitter, è difficile capire se il tutto sia dovuto a un cambiamento intenzionale o a un bug, anche se fa propendere per quest’ultima opzione il fatto che qualche utente iOS di Twitter veda ancora il pulsante DM (la bustina) sui profili degli utenti del social.

Nel frattempo, in attesa di maggior chiarezza, mandare messaggi a terzi è sempre possibile su Twitter, anche se più laborioso visto che bisogna inoltrarsi nell’apposita sezione, scegliere “Nuovo messaggio”, digitare lo username del destinatario e comporre il messaggio.

Un’altra novità curiosa apparsa nelle ultime ore riguarda il fatto che diversi utenti abbiano visto apparire l’etichetta “verified views”, o visualizzazioni verificate, accanto alle metriche dei post. Secondo il portale The Tech Outlook, tale innovazione, segnalata per la prima volta dal leaker Mukul Sharma, potrebbe consentire di appurare, accanto al contatore di visualizzazioni in generale, quante di esse vengano da utenti verificati in quanto abbonati a Blue (un altro modo, insomma, per mettere all’angolo i bot).

Infine, molti utenti, tra cui il seguitissimo Dave Rubin, stanno riscontrando un calo del coinvolgimento per i loro tweet e ciò sembrerebbe essere imputabile a una limitazione della portata dei tweet, causata da elementi di moderazione e da “penalità dell’account back-end“, col tutto che è stato peggiorato dai recenti aggiornamenti. Secondo Social Media Today, “Musk sta ora valutando la possibilità di abbattere l’intera base di codice e ricominciare da zero“.