Twitter avvia il test per il tasto Modifica Tweet: ecco come funziona

Nel mentre si trova ad affrontare la richiesta di Musk di ritardare di un mese il processo per poter esaminare i documenti sui cui si basano le accuse della talpa Zatko citata in giudizio, Twitter si è comunque portata avanti con le innovazioni, confermando il varo di un test riguardante una funziona a lungo chiesta dagli utenti, ovvero il tasto Modifica dei tweet.

La funzione in questione, anticipata tempo fa dai leaker, con conseguente ammissione della piattaforma ad Aprile, qualche settimana fa era stata al centro di nuovi rumors riguardanti il come appariranno i tweet incorporati se il cinguettio originario sarà nel frattempo modificato: ora, dopo qualche affinamento di rito, è partito il test di questa funzione che, inizialmente (nelle intenzioni della piattaforma entro fine mese), sarà destinata agli abbonati del programma Blue che, attivo in Australia, Canada, USA e Nuova Zelanda, lo scorso Luglio ha destato polemiche in ragione del suo aumento a 5 dollari al mese.

Secondo quanto emerso, la funzione Modifica dei tweet prevederà che gli utenti coinvolti dal test potranno modificare il tweet, senza cancellarlo, entro un range di 30 minuti dalla pubblicazione del contenuto, in modo da non alterare il senso della discussione, anche in ragione del fatto che è pressante l’esigenza di evitare che “la nuova funzione possa essere sfruttata per alterare profondamente il significato di un messaggio condiviso da centinaia di migliaia di persone“, recuperando almeno in parte quel senso di definitività che ha fatto le fortune del social del canarino azzurro sin dalle sue origini.

Ogni tweet modificato, secondo il social, apparirà con un’etichetta e un timestamp di quanto è stato modificato il post: intervenendo su quest’etichetta, si potrà consultare la cronologia delle modifiche, potendo anche vedere se davvero ci si sia limitati alla correzione di un refuso, o se si sia intervenuto anche sul senso del contenuto.

A titolo di completezza, va annotato che non è chiaro se poi, dopo il rilascio in Blue, il tasto Modifica Tweet sarà esteso anche agli altri dei circa 237,8 milioni di utenti attivi giornalieri monetizzabili (mDAU): quello che è chiaro, dacché lo stesso social l’ha confermato, è che non verrà – ipso facto – ritirata una funzione similare già esistente in Blue, ovvero quella che permette di annullare la pubblicazione di un tweet entro 30 secondi dall’invio.