Twitter avvia il test per i messaggi privati audio: ecco come funzioneranno

Nelle scorse ore, diversi utenti twitteriani hanno lamentato un inconveniente molto particolare e fastidioso, in quanto diversi account sono stati limitati, o addirittura bloccati, senza un motivo apparente che, alla fine, Twitter ha sostanziato in un puro e semplice errore, al quale sta provvedendo rimedio, onde favorire un ritorno alla normalità della piattaforma che, intanto, per farsi perdonare, ha annunciato l’avvio dei test per i messaggi audio privati.

Da qualche tempo, la piattaforma del canarino azzurro sta tentando di smarcarsi dai comuni messaggi testuali, come confermato dall’arrivo delle Storie, qui battezzate Fleets, e dal test, partito a Giugno su iOS, relativo all’introduzione degli allegati audio, di 140 secondi, ai messaggi testuali (invece portati a 280 caratteri). Proseguendo sullo stesso solco, secondo cui la voce delle persone darebbe un “tocco più umano“ alle conversazioni, da San Francisco è stato confermato, in modo originale, il roll-out di un nuovo test, partito in Brasile.

A dettagliarlo, dopo le indiscrezioni della scorsa estate diffuse (il 12 Agosto) dal leaker Alessandro Paluzzi, è stato il responsabile di prodotto per i messaggi privati della piattaforma, Alex Ackerman-Greenberg che, nel corso di un’intervista a The Verge, ha appunto rilasciato all’account di quest’ultima un audio messaggio di 20 secondi per confermare che Twitter è interessata a esplorare sempre più modi per favorire le conversazioni, private o pubbliche che siano.

Secondo quanto emerso, per allinearsi alla semplicità con cui si inviano i messaggi nelle conversazioni (all’insegna di una strada seguita anche da Menlo Park per WhatsApp, Instagram e Messenger), ma anche per rispondere ad alcune critiche in tema di accessibilità ricevute in merito ai tweet audio, gli audio messaggi saranno redatti in un modo molto semplice.

Nello specifico, ciò avverrà tenendo premuto e rilasciando un tasto virtuale, con la clip sonora che vedrà pulsare la l’avatar del mittente nel mentre si riproduce. Da segnalare, inoltre che, onde evitare eventuali abusi dello strumento, a quanto pare messi in conto, sarà possibile comunque segnalare un audio messaggio ricevuto.