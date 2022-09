SkyShowtime: in arrivo in Europa il nuovo servizio di intrattenimento via streaming

Ascolta questo articolo

Il panorama dello streaming intrattenitivo è decisamente competitivo e non stupisce, quindi, che Netflix nelle ultime due trimestrali abbia patito i primi cali di utenza della sua storia: ai player già attivi sul mercato se n’è appena aggiunto un altro, SkyShowtime, in arrivo anche in Europa a partire dal prossimo 20 di Settembre.

Secondo quanto comunicato, il nuovo servizio OTT (over-the-top) SkyShowtime, nato in collaborazione tra Paramount Global (il cui servizio Paramount+, in arrivo in Italia il 15 Settembre, sarà invece sostituito proprio da SkyShowtime in Scandinavia) e Comcast (proprietaria degli studios cinematografici NBCUniversal e di canali/piattaforme come CNBC e Sky), sarà basato, come infrastruttura tecnologica, su Peacock, il servizio di streaming-on-demand americano controllato dal colosso dei media NBCUniversal.

Per quel che concerne le sorgenti di contenuto, SkyShowtime attingerà a Universal Pictures, Paramount Pictures, Paramount+, Peacock stessa, Nickelodeon, DreamWorks Animation, ShowTime, e Sky Studios.

Nello specifico, si tratterà di “migliaia di ore di intrattenimento di qualità“, sostanziati in film, serie TV, premiere, programmi originali, documentari, cartoni animati, contenuti per le famiglie, con titoli del calibro di “Top Gun: Maverick”, “Minions: l’ascesa di Gru”, “Jurassic World Dominion”, “Sing 2”, “The Northman”, “Sonic the Hedgehog 2”, “Downton Abbey: A New Era”, “The Lost City”, “Nope”, “The Bad Guys”, “Ambulance”, “Belfast”.

L’esordio europeo del nuovo streaming SkyShowtime avverrà come detto il 20 Settembre, in 4 paesi del Vecchio Continente, rappresentati da Svezia (79 corone svedesi/mese), Danimarca (69 corone danesi/mese), Norvegia (corona norvegesi/mese) e Finlandia (6,99 euro/mese), cui seguirà l’Olanda entro fine 2022: nel Q1 del 2023, poi toccherà a molti altri paesi, come Portogallo, Spagna, Andorra, Albania, Bosnia Erzegovina, Serbia, Croazia, Slovenia, Kosovo, Macedonia del Nord, Montenegro, Bulgaria, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, Bulgaria, Romania, e Polonia. La fruizione, invece, avverrà tramite sito web skyshowtime.com, app mobile (Android e iOS) e Apple TV (tvOS).