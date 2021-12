RaiPlay Sound: ufficiale e gratis con radio, podcast, contenuti originali, playlist e molto altro

Benché il network multimediale RAI sia sinonimo di produzioni e trasmissioni televisive, il colosso di Viale Mazzini è rinomato anche per i suoi contenuti audio, in precedenza erogati, a livello tecnologico, da un pool di 12 radio che trasmettevano tramite la piattaforma RaiPlay Radio: quest’ultima, negli scorso giorni, più o meno nel mentre Rai Play sbarcava su Google TV, è stata soppiantata dalla più elaborata e completa RaiPlay Sound.

RaiPlay Sound è una piattaforma di streaming audio, gratuita, essendo pagata col Canone Rai, accessibile via browser all’indirizzo raiplaysound.it/ ma anche tramite l’applicazione disponibile per il Play Store e l’App Store di iOS: al suo interno, è possibile trovare, anche in anonimo, e cioè senza loggarsi, svariati contenuti.

In primis sono disponibili le trasmissioni streaming in diretta di Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Radio 1 Sport, Rai Radio 2 Indie, Rai Radio 3 Classica, Rai Radio Live: non mancano le trasmissioni per chi è su strada, con Rai Isoradio, quelle per chi è interessato alla politica, con Rai Gr Parlamento, le trasmissioni dedicate ai bambini, con Rai Radio Kids, quelle tratte dall’archivio interno, con Rai Radio Techetè, e quelle per i puristi della musica nostrana, con Rai Radio Tutta Italiana.

Assieme a tali contenuti, vi sono le versioni audio, cioè gli adattamenti con tanto di voce narrante a cucire assieme i vari dialoghi, di film e serie TV RAI, le registrazioni delle trasmissioni, per chi se ne fosse persa qualcuna, i podcast, gli audiolibri e i contenuti appositamente prodotti per RaiPlay Sound, in forma di produzioni “Originali”. Per i più piccoli, oltre alla Radio con trasmissioni ad hoc, vi sono anche storie e fiabe.

Registrandosi, procedura che è possibile portare a termine inserendo la propria mail, o in modo più rapido collegando l’account che già si possiede su Facebook, Apple ID, Twitter, Huawei ID e Google, è possibile creare archivi di contenuti o delle playlist, ascoltare in off-line (previo download quando in linea), e adoperare la funzione “Segnalibro” che permette, fissatone uno in un preciso punto di un contenuto, di annotarvi un appunto, che poi potrà essere ritrovato in “I miei Podcast > Segnalibri”. Ovviamente, sono da mettersi in conto anche i suggerimenti personalizzati sulle abitudini di ascolto in-platform.