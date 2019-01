Nuovi successi, per Facebook, contro i troll russi e per il caricamento online delle immagini pesanti

Cosa ne pensa l’autore

Fabrizio Ferrara - Bonificare una piazza virtuale importante com'è quella di Facebook è importante ma, a volte, ho la sensazione che sia come svuotare una barca che affonda avvalendosi di un cucchiaino. Va fatto molto di più, e molto meglio. Per il resto, penso che il problema delle immagini pesanti vada risolto alla fonte: è davvero necessario caricare online foto così risolute da costringere i provider di servizi a ottimizzarle, col rischio che debbano analizzarle e categorizzarle? In tema di privacy, in fondo, credo che già oggi abbiamo grane a sufficienza...