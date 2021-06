Novità Facebook: in bilico tra polemiche e test vari

Facebook Inc, coinvolta in critiche per la pubblicità su giochi e app di Oculus e per un incostante trattamento nei riguardi di Donald Trump, ha avviato diversi test in merito al suo client social, con animazioni durante la pubblicazione dei post, commenti pubblici alle Storie e un restyling per il carosello delle Rooom.

Da qualche giorno, Facebook ha avviato un test relativo all’introduzione della pubblicità nella piattaforma Oculus VR, anche per rientrare del mancato tracciamento degli utenti nell’ecosistema iOS: i primi feedback giunti in merito, però, non sembrano essere positivi, con diversi utenti che hanno recensito negativamente il gioco Blastom, colpevole di accettare le inserzioni pur essendo già a pagamento (su Oculus Store 9,99 scontati a 6.99 euro). In conseguenza di ciò, la developer house Resolution Games ha fatto una parziale retromarcia, sospendendo l’accettazione della pubblicità su Blaston, in favore del gioco Bait! che, gratuito, si sostiene con gli acquisti in-app.

Non vanno meglio le cose sul social, sommerso di critiche per una sorta di doppio-pesismo, in quanto ha prima sospeso Trump a tempo indeterminato, e poi accettato i post del suo comitato elettorale “Save America”, che oltre ad attaccare la presidenza Biden, chiede di sostenere il tycoon in vista di una sua candidatura per il 2024 e di partecipare alla relativa raccolta fondi.

Dal leaker Alexey Shabanov di Testing Catalog giungono alcune informazioni in merito a taluni test in corso da parte del social. Quest’ultimo, nella sua beta per Android, starebbe sperimentando un restyling per il carosello delle Rooms (dal quale crearne o unirsi a quelle attive) con card più estese sì da poter accogliere maggiori info, tra cui anche il tempo passato dall’utente nelle sue stanze attive.

Dall’esperto di Social Media Matt Navarra, invece, giungono le scoperte relative ad altri due test. Uno riguarda il modo di interagire con le Storie di Facebook: in pratica, rispetto al momento attuale in cui si può solo rispondere privatamente a una Storia, in futuro, sotto la stessa, un frame riporterebbe varie opzioni di risposta con, oltre alle reazioni e all’invio di un messaggio privato, quella per un commento pubblico, che andrebbe a inserirsi nel frame basso della Storia. Lo scopo di tale modifica, che costringerebbe il publisher a tenerne conto evitando di collocare in quel punto del testo importante, sarebbe quello di favorire il pronunciarsi degli utenti, contribuendo anche a “consolidare la connessione della comunità“.

Il secondo test riguarda invece la possibilità, quando si condivide un post nel proprio feed, di aggiungervi un effetto animato: quest’ultimo si riprodurrà quando un utente, scrollando il proprio feed, troverà il post addizionato, sotto al quale campeggerà l’invito, “Condividi la tua reazione in un post“, a provare la novità a propria volta.