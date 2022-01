Netflix: ufficiali nuovi videogame gratis e Cuphead Show

Quasi per farsi perdonare della nuova ondata di rincari, per ora partita da USA e Canada, la piattaforma californiana Netflix, nota per il suo streaming intrattenitivo, ha annunciato inedite novità in quota contenuti, lasciando intuire alcune direzioni nelle quali andranno investiti i nuovi fondi reperiti presso l’utenza.

La prima novità contenutistica a tema Netflix riguarda il celeberrimo videogame Cuphead, sviluppato da Studio MDHR e contenente diverse animazioni in stile “Happy Harmonies” (cortometraggi animati distribuiti a cavallo degli anni ’30 dalla Metro-Goldwyn-Mayer) che, inevitabilmente, hanno “prestato il fianco” alla relativa traslazione di uno show per grandi e piccoli. Quest’ultimo, ovviamente un cartoon, è stato nelle scorse ore reso noto mediante un trailer da Netflix stessa, presso le cui “frequenze digitali” andrà in onda – in anteprima – il prossimo 18 Febbraio.

I personaggi dello show animato sono quelli già noti, col simpatico duo Cuphead e Mugman, cui si aggiunge anche l’adorabile Chalice (che arriverà pure nel gioco, tramite un successivo DLC), impegnati a fronteggiare diversi cattivi, tra cui il boss King Dice, doppiato dall’attore comico statunitense Wayne Brady.

Lo scorso Novembre, Netflix ha poi lanciato dei videogiochi, disponibili gratuitamente, senza acquisti in-app, per coloro che fossero abbonati al suo servizio. I giochi, inizialmente pochi, tratti dal Play Store di Android o dall’App Store di iOS, e non necessariamente legati al suo franchisee di film e serie TV, sono stati progressivamente aumentati (anche con qualche titolo di peso, es. Asphalt Xtreme di Gameloft), come avvenuto anche nelle scorse ore, con l’aggiunta di due nuovi titoli.

Il primo titolo, “Arcanium: Rise of Akhan“, ha fatto il suo esordio nel 2020 su Steam, in accesso anticipato, ottenendo un buon riscontro, anche per il suo essere un gioco d’avventura, con ricerca di carte in un open world, contaminato dai generi deckbuilding e roguelike. Il secondo titoli, sviluppato da FrostyPop, risponde al nome di “Krispee Street” e si sostanzia nella ricerca di oggetti nascosti, sfruttando i personaggi del webcomic Krispee.