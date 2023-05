Netflix: in Italia stop alla condivisione delle password al di fuori del gruppo familiare

Nelle scorse ore Netflix ha parlato di novità e miglioramenti lato mobile e per smart TV. Oggi, però, è tempo di notizie non altrettanto piacevoli in merito al noto streaming che, comunque, conscio della concorrenza continua a investire per realizzare spettacoli, serie e film che soddisfino i gusti dell’utente e le sue esigenze linguistiche.

In particolare, dopo i primi test in alcuni paesi latinoamericani, e l’arrivo delle restrizioni stabili in alcuni paesi, come Nuova Zelanda, Canada, Portogallo e Spagna, Netflix ha comunicato, con un post sul suo sito ufficiale, di aver cominciato ad avvertire via mail i propri utenti del fatto che anche in Italia arriva lo stop alla condivisione delle password al di fuori del proprio nucleo familiare (“ovvero te e chi vive con te“). Gli utenti dovranno determinare quali dispositivi siano collegati e proprio account e definire il cosiddetto nucleo familiare, o aggiornarlo.

Per farlo, bisognerà portarsi su una smart tv connessa alla propria rete domestica e dal menu in home nella piattaforma andare su Chiedi assistenza > Gestisci Nucleo domestico Netflix. Qui sarà possibile confermare o aggiornare detto nucleo familiare, il che prevederà l’invio di link di verifica validi per 15 minuti, inviati via mail o SMS: l’utente dovrà cliccare sul link e confermare che provenga da se stesso. Concluso questo passaggio, l’ultimo step prevede che “Visualizzerai una conferma sulla TV e riceverai un’email di conferma. Seleziona Vai su Netflix per iniziare a guardare“.

Ovviamente, può capitare che non si abbia una smart tv e che si guardi Netflix da mobile e in tal caso non si dovrà far nulla perché il nucleo familiare sarà determinato da Netflix stessa: quest’ultima userà dati come l’ID dei dispositivi, i loro indirizzi IP, e le proprie attività ma, nel determinare la precisa posizione dell’utente, non verranno raccolti dati afferenti al GPS. Ovviamente, l’utente potrà poi correggerlo e aggiornarlo via smart tv con la procedura precedente, collegandosi a una smart tv dalla propria rete internet, cablata o wireless.

Per gli utenti extra nucleo familiare si pagherà 4,99 euro al mese a utente, che potrà avere un suo user e password, trasferire il suo profilo, e visualizzare i contenuti su un device per volta. Diversamente, l’utente rimasto fuori potrà crearsi un proprio profilo abbonandosi e, con la funzione “Trasferisci il profilo“, potrà conservare cronologia di film e serie tv già visionati o salvati, varie impostazioni e i suggerimenti.