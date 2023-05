Netflix: in arrivo miglioramenti lato mobile e per smart TV

Di recente, Netflix ha tenuto il suo primo incontro annuale con gli inserzionisti e, nell’occasione, il Chief Content Officer Bela Bajaria ha riferito che il piano standard con pubblicità ha 5 milioni di abbonati in tutto il mondo, magnificando anche l’assortimento di contenuti della sua piattaforma, che spazia da serie come Squid Game a serialità ormai storiche come Stranger Things, senza dimenticare contenuti in arrivo, come il film d’azione Extraction 2, con Chris Hemsworth, e una nuova serie animata basata sui fumetti di Zerocalcare.

Il degno completamento di questi discorsi si è avuto nelle scorse ore, quando Netflix è tornata ad affacciarsi ai media, grazie al portavoce Layal Brown, che ha prospettato alcune novità per la piattaforma. Innanzitutto, Netflix intende rivisitare la sezione “La mia lista”, che sino a poco tempo fa era una pagina, invero statica, con le copertine dei contenuti aggiunti.

Onde migliorare la possibilità di esplorare i propri contenuti per trovare prima quel che si desidera, visto che spesso si desiste dall’usare la grande N per l’indecisione nello scegliere cosa guardare, Netflix ha stabilito che arriveranno dei filtri di ricerca. Questi ultimi permetteranno di riordinare i contenuti, film o serie TV, in ordine alfabetico o di uscita (ad esempio se ci si voglia indirizzare verso qualcosa di “fresco”). Parimenti, e in particolar modo vi saranno filtri per vedere solo le Serie TV o i film, ma non solo.

Secondo l’azienda arriveranno pure filtri per vedere solo i contenuti da iniziare o già iniziati. Tali novità, è stato fatto sapere, arriveranno nella giornata di lunedì nell’app Android di Netflix mentre dovranno attendere qualche settimana quelle per iPad e iPhone.

Sempre a proposito di novità, “a breve” giungerà nell’app Netflix per smart TV una nuova sezione che ora manca. Si tratta di una sezione chiamata “Prossimamente“, ove verranno palesati i contenuti che arriveranno più avanti, con la possibilità, per gli utenti interessati, di fissare un relativo promemoria, in modo che gli arrivi una notifica quando quel dato contenuto sarà reso effettivamente disponibile alla fruizione su Netflix.