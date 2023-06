Netflix dice addio al piano base in Canada: una scelta impopolare e rischiosa

Netflix, la famosa piattaforma di streaming video, ha deciso di eliminare il piano base da 9,99 dollari canadesi al mese in Canada, una mossa a sorpresa che potrebbe preludere a futuri cambiamenti anche nel resto del mondo. Il piano base permetteva di guardare i contenuti di Netflix su un solo schermo alla volta e senza la possibilità di scaricarli offline.

Chi aveva già sottoscritto questo piano potrà continuare a usufruirne senza variazioni, ma i nuovi clienti e quelli che vogliono cambiare offerta non potranno più sceglierlo. Le alternative rimaste sono il piano con pubblicità da 5,99 dollari canadesi al mese, che offre le stesse funzionalità del piano base ma con l’aggiunta di spot pubblicitari prima e durante la visione dei contenuti; il piano standard da 16,49 dollari canadesi al mese, che consente di guardare i contenuti su due schermi contemporaneamente e di scaricarli offline su due dispositivi; e il piano premium da 20,99 dollari canadesi al mese, che offre la visione su quattro schermi simultanei e il download offline su quattro dispositivi, oltre alla qualità HD e Ultra HD.

Questa sperimentazione di Netflix in Canada sembra avere due obiettivi principali: da un lato, incentivare l’attivazione del piano con pubblicità, che genera maggiori entrate per la piattaforma e che negli Stati Uniti ha superato il piano standard come fonte di guadagno nel primo trimestre del 2023; dall’altro, contrastare la condivisione delle password tra gli utenti, una pratica che Netflix ha cercato di limitare introducendo dei controlli più stringenti a partire da maggio 2023.

La reazione dei clienti canadesi, però, non è stata positiva. Molti si sono lamentati della decisione di Netflix di eliminare il piano base, accusandola di ridurre la qualità dell’offerta e di aumentare i prezzi senza giustificazione. Alcuni hanno addirittura minacciato di cancellare l’abbonamento e di passare ad altre piattaforme concorrenti, come Disney+, Amazon Prime Video o Apple TV+. Su Twitter, l’hashtag #CancelNetflix è diventato virale tra gli scontenti.

Per ora, Netflix non ha comunicato se questa novità riguarderà anche altri paesi o se si tratta solo di un test limitato al Canada. Tuttavia, è possibile che la piattaforma voglia valutare gli effetti della sua scelta sul mercato canadese prima di estenderla ad altre nazioni. In Italia, ad esempio, il piano base costa 7,99 euro al mese e rappresenta una delle opzioni più convenienti per chi vuole accedere ai contenuti di Netflix senza spendere troppo. Se anche qui dovesse sparire, molti clienti potrebbero essere costretti a rivedere le loro abitudini di consumo o a cercare alternative più economiche.