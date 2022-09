Netflix: accordo con Ubisoft per tre videogame, pericolosa truffa contro i suoi utenti

Ascolta questo articolo

Il celebre streaming intrattenitivo Netflix, da qualche tempo sulla bocca di tutti per il prossimo e forse anticipato varo di un piano di abbonamento economico sorretto dalla pubblicità, nelle scorse ore è rimasto vittima di una truffa, che millanta curiosamente proprio un possibile abbonamento economico. Il tutto nel mentre emerge la notizia, confermata ufficialmente, di un accordo con Ubisoft in quota gaming.

La prima novità riguardante Netflix è decisamente positiva e va ascritta al segmento gaming del noto player californiano che, tramite il vicepresidente della sua divisione giochi, Mike Verdu, ha annunciato un accordo con il noto developer francese Ubisoft, apprezzato in quanto il suo “track record nella creazione di mondi memorabili per i fan non ha eguali“, che porterà su Netflix, a inizio 2023, tre nuovi videogame basati su “alcuni dei franchise di giochi più interessanti“.

Il primo videogame di Ubisoft (per altro già reduce da un’altra importante partnership, ma con Tencent, ora suo investitore. per la distribuzione in Cina di alcuni sui giochi) che arriverà su Netflix, senza pubblicità e acquisti in-app, sarà relativo ad “Assassin’s Creed”, il cui universo verrà esplorato, sempre su Netflix, anche tramite una serie Live-action già in preparazione: a tale gameplay si aggiungeranno altri due titoli, tra cui “Valiant Hearts“, che sarà curato dallo stesso team del primigenio “Valiant Hearts: The Great War” (ovviamente messo a lavoro, però, su una storia nuova) e, sempre con l’obiettivo di arrivare presto al traguardo di 50 titoli videoludici, “The Mighty Quest” che, nel tentativo di ripercorrere il successo del videogame (“The Mighty Quest for Epic Loot”) action RPG free-to-play uscito nel 2013 per device mobili e Windows, ricalibrerà, all’insegna della tipologia rogue-like per un’ottica più fresca e rinnovata, l’esperienza del “primo combattimento hack-and-slash della serie“.

Infine, ancora in merito a Netflix, arriva però una brutta notizia. In base a quanto riportato online, il celebre streaming, già informato della cosa, è stato coinvolto suo malgrado in una truffa perpetrata dagli autori della pagina dueeuro.eu che – spacciatasi per pagina originale di Netflix quanto a colori e grafica – propone un abbonamento a Netflix Premium a 1.99 euro/mese per 12 mesi, nonostante – come sia noto – per sottoscrivere questo livello di abbonamento occorrano ben 17.99 euro.

Secondo quanto documentato, la pagina in questione ha anche un pulsante in alto a destra con la voce “accedi“, trattandosi di una promozione rivolta a nuovi e attuali abbonati (dei quali si intende quindi carpire le credenziali, come desumibile dal fatto che cliccando su tale pulsante si arriva alla pagina vera di accesso di Netflix col proprio username già preimpostato), mentre – in basso – è collocato un conto alla rovescia fittizio (aggiornando la pagina, riparte da capo) che indica, come timing a scalare rimanente per la promozione, 9 minuti e 59 secondi.