Meta: traduttore universale in 200 lingue, Community Manager per i live, NFT a tutto campo su Facebook

Meta, un tempo nota come Facebook Inc, ha annunciato un trittico di importanti novità, tra cui un nuovo traduttore universale basato sull’intelligenza artificiale, oltre ad alcune migliorie per il social Facebook, in ambito NFT e moderazione delle dirette live.

Le prime novità messe in campo da Meta in questo giro di boa settimanale investono Facebook. Si parte dall’annuncio del product manager di Facebook, Navdeep Singh, che ha reso note alcune novità che estendono l’applicazione degli NFT a Facebook: nello specifico, gli utenti possono creare dei post “NFT personalizzati“ effigiandoli col tag “digital collectibles” e, in più, sui profili vi sarà una sezione per l’esposizione dei propri NFT: toccando una di queste opere d’arte digitali, i visitatori potranno leggerne maggiori dettagli, come una descrizione, e vedere chi ne sia il proprietario e l’autore.

Secondo quanto spiegato, la nuova funzione di Facebook supporta gli NFT basati sulle blockchain di Ethereum e Polygon e. al pari di come avviene in un test in auge negli USA su Instagram da Maggio, da parte dei proprietari di NFT sarà possibile collegare il proprio account social con i portafogli di Rainbow, MetaMask e Trust Wallet per verificare la proprietà degli NFT.

Sul blog ufficiale del social, Facebook.com, è stata poi ufficializzata la seconda novità di giornata, relativa alla moderazione degli streaming live. Mutuando qualcosa di già introdotto per i live nella sezione Gaming e (da Marzo) in quelli per Instagram, gli utenti possono ora delegare la moderazione dei commenti durante una diretta a un amico o collega, nominandolo “Community Manager“, senza che debba avere autorizzazioni dirette o l’accesso amministrativo alla propria Pagina, venendo evidenziato nel suo nuovo ruolo da un apposito badge visibile a tutti. Da notare, fa sapere Menlo Park, che gli utenti che moderavano i live con lo status di moderatore ora avranno bisogno d’essere reinvitati alla mansione come Community Manager.

Infine, un post del CEO di Meta, Mark Zuckerberg, ha celebrato la realizzazione del sistema open source di traduzioni “No Language Left Behind” che, addestrato tramite uno dei computer più potenti e veloci al mondo (SuperCluster), grazie ai suoi oltre 50 miliardi di parametri, è capace di tradurre in 200 lingue (contro le 133 di un analogo progeto di Google), realizzando attraverso le app di Menlo Park 25 miliardi di traduzioni ogni giorno, ampliando la traduzioni, in attesa del Metaverso, su Facebook, Instagram e Wikipedia.