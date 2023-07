Meta lancia Threads, il nuovo social che sfida Twitter: ecco il trucco per usarlo in Italia

Meta, la società che controlla Facebook, Instagram e WhatsApp, ha lanciato oggi 6 luglio il suo nuovo social network: Threads. Si tratta di una piattaforma di microblogging che vuole offrire un’alternativa a Twitter, il popolare servizio di Elon Musk che negli ultimi mesi ha subito diversi problemi tecnici e cambiamenti poco graditi agli utenti.

Threads si presenta come uno spazio separato per aggiornamenti in tempo reale e conversazioni pubbliche, modellato su ciò che Instagram ha fatto per foto e video. Gli utenti possono condividere idee e trend con un testo limitato a 500 caratteri, che può includere anche link, foto e video lunghi fino a cinque minuti. Ci sono pulsanti per mettere mi piace, ripubblicare, rispondere o citare un thread e contatori che mostrano il numero di reazioni e commenti che un post ha ricevuto.Per accedere a Threads, gli utenti di Instagram possono usare lo stesso nome utente e seguire gli stessi account sulla nuova app.

I nuovi utenti, invece, devono creare un account Instagram. Inoltre, Threads è integrato con le storie di Instagram, che possono essere visualizzate e pubblicate anche sulla nuova app. Threads è già disponibile in 100 Paesi tra cui Stati Uniti, Gran Bretagna, Australia, Canada e Giappone. Tuttavia, nei 27 Stati membri dell’Unione Europea, quindi anche in Italia, l’applicazione arriverà in ritardo perché Meta deve ancora risolvere alcune questioni relative all’utilizzo dei dati personali da parte di Threads per attenersi alle normative europee.

Nonostante questo ostacolo, c’è un modo per provare Threads dall’Italia già da ora. Basta scaricare l’applicazione da uno store alternativo come APKPure o APKMirror per Android o AppValley o TutuApp per iOS. Una volta installata l’app, bisogna impostare la lingua inglese sul proprio dispositivo e accedere con il proprio account Instagram (in alternativa, si può usare una VPN come TunnelBear e impostarla sugli USA).

In questo modo, si potrà esplorare il nuovo social di Meta e scoprire le sue funzionalità. Threads ha già riscosso un grande successo nelle prime ore dal lancio. Secondo il sito TechCrunch, in quattro ore ha superato i cinque milioni di download e ha attirato l’attenzione di molti influencer e personaggi famosi. Lo stesso Mark Zuckerberg, il fondatore e CEO di Meta, ha aperto il suo profilo su Threads e ha invitato gli utenti a seguirlo. Threads rappresenta la sfida di Meta a Twitter, che negli ultimi tempi ha perso appeal tra gli utenti a causa delle sue scelte discutibili e dei suoi disservizi. Con la nuova app, Meta vuole conquistare una fetta di mercato importante nel settore dei social media e consolidare la sua posizione dominante.