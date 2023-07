Instagram Threads bloccata in Europa: ecco perché

Instagram Threads, la nuova app per comunicare con i propri amici più stretti, non sarà disponibile in Europa al lancio. La notizia è stata confermata dalla Commissione per la protezione dei dati (DPC) dell’Irlanda, che ha spiegato che l’applicazione non rispetta le norme sulla privacy vigenti nell’Unione Europea.

Threads è una sorta di spin-off di Instagram, che permette di scambiare messaggi, foto e video con le persone che si seguono nella sezione “Amici stretti” del social network. L’applicazione offre anche la possibilità di condividere automaticamente lo stato, la posizione e la batteria del proprio smartphone con i propri contatti. L’idea di Instagram è di creare una piattaforma dedicata alla comunicazione privata e intima, in contrapposizione alla natura pubblica e sociale del social network principale.

Threads è stata presentata come una risposta alla crescente domanda di privacy da parte degli utenti, ma sembra che non sia abbastanza per soddisfare le esigenze dell’UE. Secondo la DPC, Threads non ha fornito le informazioni necessarie per dimostrare la conformità al Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), che regola il trattamento dei dati personali nell’UE.

La Commissione ha dichiarato di aver avuto un contatto preliminare con Instagram, ma di non aver ricevuto una documentazione adeguata sull’applicazione. Threads sarà lanciata il 6 luglio negli Stati Uniti e nel Regno Unito, dove le leggi sulla privacy sono meno stringenti. Il Regno Unito, infatti, non segue più tutte le norme dell’UE a seguito della Brexit, il processo di uscita dall’Unione avvenuto lo scorso anno. Una situazione simile si è verificata anche con Bard AI di Google, un servizio di intelligenza artificiale che genera testi creativi, che è stato lanciato nel Regno Unito senza problemi, ma che non è ancora arrivato nell’UE.

Non si sa quando Threads sarà disponibile in Europa, né se Instagram dovrà apportare delle modifiche all’applicazione per renderla conforme al GDPR. Al momento, gli utenti europei dovranno accontentarsi di usare la funzione “Amici stretti” all’interno di Instagram, in attesa di poter provare la nuova app dedicata.