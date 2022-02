Linkedin: ufficiali le Audio Rooms e i podcast show

Nel 2016, Microsoft ha comprato il social network Linkedin, per la bella cifra di 26.2 miliardi di dollari: da allora, l’austera piattaforma in cui registrare il proprio profilo professionale per fare network in ambito lavorativo è cambiata molto, tentando di svecchiarsi persino con l’introduzione delle (poi rimosse) Storie. Di recente, a tali ed altre novità se ne sono aggiunte altre, con ispirazioni prese questa volta da Clubhouse e Spotify.

A inizio mese, Linkedin ha annunciato, all’interno dei LinkedIn Events, lo strumento delle Audio Rooms che, nel corso della primavera, diverranno anche video. Sostanzialmente si tratta di stanze audio, inizialmente tenute da un ristretto numero di creators (estesi in numero nei prossimi mesi) esperti in vari ambiti professionali, soggette a moderazione e registrabili dagli hots tramite strumenti interni alla piattaforma, alle quali inizialmente tutti potranno aderire gratuitamente (un sistema di ticket potrebbe fare la sua comparsa più avanti), sia per partecipare a delle tavole rotonde virtuali, che per assistere a conferenze, lanci di prodotti, workshop e approfondimenti.

Lo scherma delle Audio Room prevede una sorta di palco che, come anche negli Spaces di Twitter, è occupato da chi ha preso la parola, con pannelli separati per chi segue e si aggiunge in seguito. La piattaforma, inoltre, ha fatto sapere che investirà per far emergere gli eventi “più rilevanti che possono aiutarti a imparare, fare rete e avere successo” e, in particolare, a “raggiungere i tuoi obiettivi di carriera“.

Assecondando il desiderio di puntare maggiormente sui contenuti audio, visto il successo ottenuto con i podcast (gratuiti e sponsorizzati dalla pubblicità) della serie “Hello Monday” che, curati dalla redazione, offrono variegati punti di vista sull’evoluzione del mondo del lavoro, Linkedin ha annunciato un maggior coinvolgimento nella realizzazione dei podcast attraverso il LinkedIn Podcast Network.

Quest’ultimo produrrà show, in alcuni casi curati dalla redazione (che ne ha già realizzati 4) di Linkedin (anche con la conduzione del co-fondatore e presidente esecutivo, Reid Hoffman), in altri casi (ad oggi ne sono presenti 8) condotti da professionisti esperti in vari settori, incentrati sul fornire consigli per i colloqui di lavoro, dritte per gestire lo stress e coltivare la salute mentale, e per crescere professionalmente, etc. Secondo quanto emerge, gli show in questione, destinati a essere distribuiti anche su Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, col fine di consentire il prosieguo delle conversazioni anche su altri media e canali, saranno integrati in molteplici aree della piattaforma Linkedin, tra cui gli articoli testuali, i video, gli eventi live e le newsletter.