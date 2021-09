Linkedin chiude le proprie Stories e si butta sull’audio live

Cosa ne pensa l’autore

Fabrizio Ferrara - In sostanza, come già avvenne per Twitter, le Storie di Linkedin sono state chiuse perché nessuno se le filava: in effetti, erano apparse sin da subito uno strumento alieno alla piattaforma che, nel 2019, ha invero introdotto anche le LinkedIn Reactions in stile Facebook, non meno improbabili (a mio avviso). Ora è tempo di copiare Clubhouse: con maggior fortuna?