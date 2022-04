Google: ufficiali le Reactions via emoji ai documenti su GDocs

Non è trascorso molto tempo da quando Google ha aggiornato la sua suite Office cloud base, GDocuments, con suggerimenti per scrivere meglio e più velocemente, che la stessa ha ricevuto in dote un’ulteriore novità che, in qualche modo, l’allinea, alle piattaforme di interazione come Facebook, Instagram, Twitter e (di recente) WhatsApp.

La novità in questione, rendicontata sul blog ufficiale di Workspace, riguarda la possibilità di replicare a un documento o a un passaggio dello stesso non più solo con un commento o una richiesta di revisione, ma in modo più informale, fornendo un feedback al relativo autore mediante l’uso delle Reazioni. Nel caso specifico, si tratta, con annesse emoji neutre, della possibilità di usare quale risposta tutte le emoji contenute nel pacchetto Emoji 14.0 la cui approvazione da parte dell’Unicode Consortium è arrivata nel Settembre 2021 (a fronte dei piani iniziali fissati per il Marzo scorso).

Per avvalersi della novità, che tra l’altro prevede anche la sincronizzazione delle emoji preferite con Google Chat, sarà sufficiente evidenziare una parola o una frase per veder apparire a destra un semaforo di opzioni ove, tra il pulsante dei commenti e quello della richiesta di revisione, in mezzo e al centro, si troverà il pulsante delle Reazioni via emoji. Toccandolo, si aprirà a destra un’ampia area nella quale, in alto, campeggerà un form di ricerca e, poco sotto, le emoji usate più di frequente.

Non mancheranno le categorie, per trovare l’emoji giusta scrutando in un range più limitato, ma la funzione in oggetto non avrà controlli amministrativi né potrà essere disabilitata. Una volta conferita una risposta via Reazione con emoji, quest’ultima apparirà a destra del documento, sostanzialmente in linea con la parola o il passaggio a cui è collegata / destinata.

Passando infine alla questione dell’implementazione, quest’ultima, graduale, non sarà prevista per i livelli base della G Suite Basic e Business né per coloro che aderiscono alla piattaforma Enterprise Essentials: a beneficiarne saranno gli utenti di “Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Standard ed Enterprise Plus“. secondo due fasi di start. In particolare, dal 5 Aprile si è partiti con i domini in rilascio rapido, mentre dal 20 aprile si comincerà con quelli a rilascio programmato.