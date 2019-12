Google Maps: scoperto un easter egg in stile Star Wars

Molto spesso, i programmatori di Google (come, in verità, anche quelli di altre importanti software house) tendono a inserire degli easter eggs, ovvero dei contenuti nascosti, spesso interattivi e a volte giocabili, all’interno delle loro creazioni, magari per ringraziare qualcuno, o per omaggiare qualcosa che li abbia colpiti. Qualcosa del genere sembrerebbe essere stato appena fatto in Google Maps, uno dei software/servizi in apparenza più seriosi di Mountain View.

Ormai distribuita la modalità incognito anche su iOS, allestita una modalità moto, e messa a disposizione la ricerca delle stazioni di ricarica per specifica presa elettrica, i developer di Google Maps hanno attenzionato la versione web based della piattaforma, in un modo alquanto originale, almeno secondo quanto rendicontato da alcuni utenti sull’aggregatore Reddit.

Come noto, dal 2017, Google, in partnership con l’Agenzia Spaziale Europea e la NASA, permette – sulla versione internet di Maps – di esplorare, oltre il Pianeta Terra, i corpi celesti del sistema solare, compresi i pianeti e le rispettive Lune (di Giove, Saturno, Plutone): di alcuni di essi, ad esempio Marte, è possibile ammirare alcuni punti salienti, avvalendosi dei dati raccolti dal Mars Rover mentre, entrando nella Stazione Spaziale Internazionale, la si può visitare utilizzando la modalità Street View.

A tali peculiarità ne è stata appena aggiunta – come accennato poc’anzi – un’altra, forse per rendere omaggio all’ultimo capitolo di Guerre Stellari, “l’ascesa di Skywalker”, che permette di spostarsi da un pianeta all’altro con un effetto praticamente identico a quello che si avrebbe, pilotando il Millennium Falco, allorché si accelerasse sì da attraversare l’iperspazio.

Per fruire della simpatica novità, basta portarsi su google.com/maps, eseguire il massimo zoom out (il “meno” in basso a destra) e, poi, settare la “vista in modalità globo” (sempre in basso a destra, dall’icona del pianeta): in alto a sinistra, sarà necessario scegliere (dall’apposito menu a scomparsa) la voce “Satellite”.

A questo punto, dato un colpetto ulteriore allo zoom out, in alto a sinistra comparirà l’elenco (“Spazio”) dei corpi celesti tra cui scegliere. Un tocco all’uno, o all’altro, di essi e la magia “grafica” è bell’e pronta. Purtroppo, come sagacemente appurato da AndroidCentral, Tatooine non risulta listato tra le destinazioni possibili.