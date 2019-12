Google Maps: in roll-out la ricerca delle stazioni di ricarica per presa/plug

Con la crescente diffusione delle auto elettriche, divenute glam grazie a Elon Musk e all’attivismo di Greta Thunberg, anche le applicazioni di geolocalizzazione, come Google Maps, si sono adeguate, permettendo di cercare le colonnine più vicine, in modo da poter settare un percorso senza pericolo di restare con l’auto “scarica”. Proprio tale feature è stata appena aggiornata (negli USA) da Mountain View, nel senso di una maggior precisione dei risultati.

Purtroppo, in quanto tecnologia ancora giovane, quella delle auto elettriche non risulta inquadrata in standard comuni, tanto che le principali marche adottano prese di ricarica differenti (un modello customizzato per Tesla, il combo 1 o 2 CCS per BMW e Volkswagen, CHAdeMO per Nissan, J1772 per Ford, etc).

Ciò può creare problemi, nel momento in cui ci si rendesse conto che la stazione di ricarica più vicina non è quella giusta per il proprio veicolo e Google, conscia di ciò, dal mese scorso, ha avviato dei test (più o meno) segreti per ovviare a tale situazione, con una feature ad hoc.

Quest’ultima, nelle scorse ore, risulta essere in corso di roll-out, ormai finalizzata. Per avvalersene, e poter quindi cercare le stazioni di ricarica filtrandole per presa, è necessario entrare nelle impostazioni di Maps e, trovata la voce “Impostazioni veicolo elettrico“, fare la scelta più adeguata alla propria auto elettrica nella sezione “Le tue spine”.

A quel punto, oltre ad avere Maps che evidenzierà le stazioni di ricarica compatibili lungo il percorso, l’app di Google permetterà anche di cercarle in modo mirato: nella barra dei filtri in alto, apparirà anche il menu a discesa relativo alle (6) prese più diffuse, che permetterà di restringere i risultati non più solo per distanza/rilevanza, o per stato d’attività (aperto o no), senza la necessità di doversi risolvere a usare app ad hoc (come la popolarissima, con le sue 4.7 stelle su Android, PlugShare realizzata da Recargo Inc).