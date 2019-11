Google Maps: novità per le auto elettriche, Maps Go da record, premi per le Guide Locali

Dopo aver distribuito nuovi livelli di visualizzazione (anche 3D) per le mappe, e predisposto i test per una novità che metta in primo piano i contributi delle Guide Locali, Google ha offerto un riconoscimento a queste ultime, preparato una funzione per coloro che posseggono un’auto elettrica, e resi noti i progressi dello spin-off cartografico Maps Go.

Secondo i programmatori del gruppo XDA Developers, che per lo scopo si sono avvalsi del software JEB Decompiler, l’appena distribuita release 10.30 di Google Maps per Android celerebbe grosse novità, non ancora evidenti, relative ai veicoli elettrici. Nello specifico, risultano esservi state incluse stringhe di codice che permettono di aggiornare il profilo utente in-app, precisandovi il tipo di veicolo elettrico guidato (con annessa presa utilizzabile), in modo che Google Maps potrà indicare le stazioni di ricarica (allestite da Blink, Chargefox, Chargemaster, Chargepoint, EVgo, Pod Point, SemaConnect) compatibili e disponibili lungo il percorso.

In più, sarà possibile aggiungere un metodo di pagamento, sempre in Maps, grazie al quale poter pagare direttamente la ricarica dell’auto, senza dover passare per un’app di terze parti, esterna e dedicata allo scopo. Da quanto scoperto, tali novità, focalizzate per ora sulla realtà americana, dovrebbero esordire (prossimamente) prima su Android e solo in seguito su ambiente iOS/iPadOS.

Sempre in tema di cartografia Googleiana, Mountain View, dopo il traguardo raggiunto a Settembre per Maps standard, ha appena celebrato un analogo traguardo relativo alla versione alleggerita dell’app, con Maps Go e l’annesso Navigatore (necessario per far funzionare la prima) che hanno appena raggiunto quota 100 milioni di installazioni, grazie alla presenza di default sul sempre più diffuso Android in Go Edition, riservato agli smartphone datati o poco potenti.

Infine, una nuova sorpresa a beneficio delle sempre più attenzionate Guide Locali. A quanto pare, Google starebbe inviando una mail, ad alcune di esse, senza particolare riferimento al livello raggiunto, con la quale gli si offrirebbe la possibilità (entro il 31 Dicembre) di testare gratis per 6 mesi il servizio di cloud storage Google One (comprensivo di 100 GB di spazio online, assistenza 24/h, sconti su prodotti Google od hotel), scaduti i quali (con facoltà di disiscriversi in ogni momento) scatterà – per il rinnovo – un addebito mensile di 1.99 euro.