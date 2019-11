Google Maps: in test i consigli delle Guide Locali, attivi nuovi pulsanti per le mappe

Google Maps ormai da tempo non è più solo un’applicazione per la geolocalizzazione, in alternativa ai vecchi e tradizionali navigatori da auto e, grazie alle nuove aggiunte, tra cui l’imminente join con Traslate, si presta sempre più ad essere un supporto in ottica turistica. In tale ambito, pur senza trascurare il suo core business grazie ad ulteriori novità per le mappe, giunge un’inedita funzionalità per scoprire posti nuovi.

La prima novità relativa a Google Maps, dopo un adeguato periodo di test, giunge in dote, anche nel Bel Paese, con la release 10.28 e permette (largamente su Android, ma non allo stesso modo su iOS), un miglioramento nella visualizzazione delle mappe tramite due nuovi stili dedicati alle stesse. Nello specifico, ciò avviene quando si attiva, dall’alto, il relativo menu a scomparsa, al cui interno sono presenti due nuove voci: 3D offre la terza dimensione alla visualizzazione degli edifici, ora contornati con tanto di ombreggiature, mentre Street View evidenzia quali strade, sulla mappa, siano esplorabili in modo immersivo, a 360°, secondo una funzione già presente in Maps ma adottata anche da Google Earth.

Secondo quanto affermato dagli utenti, la nuova feature in oggetto, a conferma di un roll-out ancora in corso, non sarebbe già a disposizione di tutti, ma sarebbe possibile forzarne la comparsa aggiornando l’app, portandola alla chiusura tramite il ricorso al menu Recenti, per poi riaprirla.

Da tempo Google Maps ha attivo il sistema delle Guide Locali (circa 120 milioni suddivise in 24 mila, tra paesi e città) che permette agli utenti di fornire informazioni, recensioni, foto, orari di apertura o chiusura, dei posti che conoscono meglio. Ebbene, come comunicato da Mountain View all’incontro annuale (Connect Live) dei propri Ciceroni 2.0, è in corso di rilascio sperimentale, per ora in 9 città (San Francisco, New York, Città del Messico, San Paolo, Londra, Bangkok, Delhi, Osaka, Tokyo) e con un numero ristretto e pre-approvato di Guide Locali, il tab “Per te”.

Quest’ultimo includerà i suggerimenti di una particolare Guida Locale non appena ci si troverà in una delle città supportate, di modo da poter scoprire i luoghi più caratteristici del posto (es. il microbirrificio di Bangalore, in India).