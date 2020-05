Gmail: in roll out la barra laterale con le impostazioni rapide

Dopo YouTube, è senz’altro Gmail il servizio che sta ricevendo maggiori attenzioni da parte di Mountain View, come dimostrato dal rilascio su Android e iOS delle smart card riassuntive per gli acquisti, e dal roll-out tanto dell’integrazione con Meet quanto dei filtri di ricerca. Novità dopo novità, però, l’utilizzo delle impostazioni del servizio, in particolar modo nella versione desktop dello stesso, è diventato sempre più ostico e meno intuitivo, tanto da rendere necessario un’implementazione ad hoc.

Nelle scorse ore, Google ha pubblicato un post ufficiale nel blog relativo alla GSuite, nel quale annuncia l’introduzione, da questa settimana, di una nuova barra laterale, accessibile dall’icona in alto a destra ritraente un ingranaggio, al cui interno saranno allocate alcune impostazioni rapide (Quick Settings).

Tali “scorciatoie”, comunque alloggiate assieme al collegamento verso le normali impostazioni, ed attive di default a roll-out concluso, non introdurranno né sottrarranno alcuna funzione già esistente, ma contribuiranno a renderne alcune più immediatamente accessibili: nello specifico, si potrà variare la densità del testo, in modo da decidere la quantità di informazioni da visualizzare e, in aggiunga a ciò, saranno disponibili varie interfacce per la posta in arrivo (es. compact, comfortable, unread first, important first), tra cui anche quella, molto immediata, che riorganizza il layout collocando a sinistra l’elenco delle missive arrivate ed a destra il riquadro di anteprima che permetterà di leggerne il testo.

Dulcis in fundo, verrà semplificato il modo in cui l’utente può procedere alla scelta del tema grafico con il quale “arredare” e rendere più piacevole la propria webmail. Ognuna di queste impostazioni, fa sapere Google, non rimanderà a un’opzione nascosta in un menu, ma paleserà immediatamente i propri effetti sull’interfaccia.

Secondo i piani dell’azienda, la novità che porterà a introdurre una barra laterale delle impostazioni rapide è in corso d’introduzione, via attivazione da server remoto, per le prossime due settimane, partendo dagli utenti della G-Suite: in seguito, da metà Giugno, e sempre per un paio di settimane, seguirà l’abilitazione agli utenti comuni del servizio.