Facebook: ufficiale il test che invita a leggere gli articoli prima di condividerli

Dopo le novità relative alla messaggistica istantanea, in carico a Instagram e Messenger (che, in più, ha maturato il record dei 5 miliardi di installazioni dal Play Store di Android), dal quartier generale di Menlo Park, mediante un post pubblicato sulla NewsRoom di Facebook, è stato confermato l’avvio di un test che, sul noto social in blu, mira a ridurre l’impatto della disinformazione e dei titoli acchiappaclick (“clickbait”).

Secondo quanto riportato anche da varie testate online del settore hi-tech, il social co-ideato da Mark Zuckerberg, imitando un esperimento eseguito anche da Twitter nel Giugno scorso, ha incominciato a mostrare un avviso pop-up agli utenti che si accingono a condividere un articolo senza prima averlo aperto nel social (forse sottovalutando il fatto che lo stesso potrebbe anche esser stato letto altrove). Questo perché, come reca l’avviso, il presumere la conoscenza di un articolo dal solo titolo potrebbe sottacere elementi chiave dei fatti, non riportati necessariamente dal titolo che, spesso, anzi, è esacerbato ad arte nei toni, per suscitare le reazioni ed il coinvolgimento degli internauti.

Facebook, in ogni caso, secondo gli screenshot emersi, offre pur sempre la possibilità agli utenti di condividere l’articolo (“Continue Sharing”) pur senza averlo aperto (dall’interno del social), sebbene prima inviti l’utente a leggere anche il contenuto di ciò che ci si appresta a sharare (“Open Article”) nella propria Timeline.

Interpellato in merito dalla redazione del sito informativo The Verge, il social network, tramite un portavoce, salvo precisare l’entità esatta dell’estensione del test, ribadendo comunque che l’esperimento in questione “intende aiutare le persone a essere più informate sugli articoli che condividono” (meant to help people be more informed about the articles they share), ha rivelato che lo stesso riguarderà il 6% dell’intera utenza globale della piattaforma su base mobile Android.

Al momento, non è dato sapere quando il test del pop-up che invita gli utenti a leggere gli articoli prima di condividerli verrà esteso anche a iOS ed al client web based del social network.