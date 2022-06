Facebook: tante novità per i gruppi, addio Premieres, Facebook Watch app lascia tvOS

Ascolta questo articolo

Pur coinvolto in polemiche in merito a quanto sta succedendo negli USA in merito al diritto all’aborto, il noto social network Facebook non ha mancato di rilasciare diverse novità in favore dei suoi utenti, anche col proposito di aumentare il coinvolgimento nei e per i gruppi. Il tutto mentre altri elementi, tra funzioni e app sussidiarie, vengono messi da parte.

Nello specifico, il social ha avvertito i propri utenti che, dal 22 Agosto, verrà defalcata la funzione video “Premieres“, che permetteva di mandare in onda un video pre-registrato, senza la necessaria presenza del manutentore della Pagina: da quel momento, per enfatizzare una data o un evento, sarà necessario o avviare un comune live streaming, o programmare un post video.

Un ulteriore defalcamento messo a segno da Facebook riguarda l’app Facebook Watch (impiegata per guardare video e livestream) il cui supporto è cessato per tvOS e sulle Apple TV, con la piattaforma che invita a guardare i video del social all’indirizzo facebook.com/watch, dimentica del fatto che su tvOS non vi è alcun browser e che, quindi, occorrerà mirrorare i contenuti dal proprio iPhone passando per il protocollo di casting AirPlay.

Per fortuna, sono tante le novità che Facebook sta rilasciando, seppur tutte in riferimento ai gruppi e con un roll-out inizialmente riservato come test per pochi utenti. La prima novità riguarda un elenco dei gruppi di cui si è membro, posto in una barra laterale, in fondo alla quale saranno incluse opzioni per pinnare in alto quelli preferiti, per creare un proprio gruppo, o scoprirne di nuovi. In merito a ciascun gruppo, saranno menzionate le ultime attività (es. chat e post) e non mancheranno scorciatoie verso contenuti di vario genere, tra cui eventi, canali e conversazioni.

All’interno dei gruppi, poi, comparirà un menu, inclusivo di elementi come i negozi, gli eventi, o i canali. A proposito di questi ultimi, gli admin ne potranno creare di tre tipi, per far sì che, in grandi agglomerati, ci si possa relazionare sugli argomenti che interessano.

I canali di chat della community sono chatroom testuali in cui si può inviare commenti o messaggiare su specifici argomenti: gli utenti inattivi, al riempirsi della chat, verranno rimossi, ma potranno rientrarvi. I canali audio (in stile Clubhouse o Discord) prevedono che admin e utenti possano entrarvi e uscirvi quando lo desiderano e, se del caso, accendere la videocamera. I canali di feed sono sottogruppi creati dagli admin “attorno a interessi più specifici” con tanto di suggerimenti di quelli consigliati a cui ci si potrebbe unire.