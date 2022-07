Facebook: in test l’associazione di 5 profili a un solo account

Ascolta questo articolo

Nel mentre continua a essere nel mirino delle istituzioni europee e delle rivelazioni dei suoi ex dipendenti (in ambedue i casi per problemi di privacy), il colosso delle interazioni digitali Meta non ha perso certo l’occasione per mettere sul campo il collaudo di nuovi sistemi con i quali frenare, e invertire, il grosso calo di utenti (1 milione di utenti in meno in Nord America) ammesso in occasione della divulgazione dell’ultima trimestrale del 2021.

A tal proposito, come confermato ufficialmente alla redazione del portale TechCrunch dal portavoce Leonard Lam, Meta Platforms ha avviato un test, per ora con il coinvolgimento di pochi utenti (e senza l’assicurazione che venga esteso anche ad altri), che permetterà di associare al proprio account dei profili aggiuntivi, sino a 5 in totale tra cui quello principale (il primo che cioè va ad associarsi per default all’account appena creato).

Lo scopo è quello di consentire alle persone di “personalizzare la propria esperienza in base a interessi e relazioni“, in modo, ad esempio, da poter usare un profilo per gestire i rapporti con amici e familiari, uno per i colleghi e il lavoro, uno per approfondire determinati argomenti in un gruppo, etc.

Secondo quanto spiegato da Menlo Park, ogni nuovo profilo avrà un proprio Feed, ma solo quello principale beneficerà di funzioni come l’anti Tinder “Dating” e la creazione di una Pagina: nel creare un profilo, solo quello principale sarà tenuto a indicare il nome reale, mentre per tutti gli altri si potrà usare anche un nickname, purché univoco e privo di elementi come numeri e caratteri speciali (escamotage spesso usati per imitare il nome altrui, col proposito di impersonare gli altri o di rubarne l’identità).

Non si potrà usare i profili aggiuntivi per commettere violazioni: eventuali infrangimenti delle policy della piattaforma ricadranno come effetto sul profilo principale e, in caso di reiterate violazioni, si potrebbe anche incorrere ben ban dell’account di riferimento. In quanto legati all’account principale, i profili aggiuntivi non concorreranno a far lievitare le metriche della piattaforma, tra cui quelle relative agli utenti attivi, mensili e/o giornalieri.