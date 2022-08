Facebook: ciao ciao allo shopping durante gli eventi live. A tutto gas sui Reels

Cosa ne pensa l’autore

Fabrizio Ferrara - Beh, capisco tutte le ragioni di Facebook, tra cui il fatto che ormai non vi sia oggi l'attenzione allo shopping online come durante la pandemia. Tuttavia, la funzione era comunque comoda per tante persone, e tagliare questi rami ritenuti secchi per continuare a inseguire la chimera del Metaverso o la fissa per i Reels mi pare un po' esagerato.