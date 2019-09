Facebook: allo studio l’ipotesi di nascondere il conteggio pubblico dei Like

Di recente, la nota photo-app Instagram ha esteso il test (originariamente varato in Canada, ed ora attivo che in altri paesi tra cui l’Italia), che porta a nascondere il numero dei like ai post, lasciando la semplice indicazione che un post sia piaciuto ad alcuni amici comuni. All’espediente in questione, secondo alcuni rumors, potrebbe aderire anche la casa madre Facebook.

Quello attuale sembra essere un periodo decisamente nero per i contatori, con anche YouTube che si appresta, tra qualche giorno, nel modificarne la visualizzazione, in questo caso per arrotondamento, onde alleggerire la pressione sui creatori di contenuti.

Secondo la leaker Jane Machun Wong, anche presso la sede di Facebook, a Menlo Park, si starebbe studiando una simile soluzione, con lo scopo di sedare eventuali invidie da like ricevuti o meno, ed evitare nel contempo fenomeni di auto-censura, con il postatore che potrebbe non pubblicare, o in seconda battuta rimuovere, un contenuto considerato o identificato come di scarso successo.

La giovane programmatrice, cui si deve la scoperta di diverse funzionalità – ancora allo studio o già varate – nelle principali applicazioni mobili del momento, analizzando il codice Android di una release facebookiana in suo possesso, vi ha reperito dei riferimenti appunto ad un nuovo modo di approcciarsi ai post, affidato alle reazioni, ed alla didascalia secondo la quale un dato contenuto sia piaciuto a Tizio (nome di un contatto) e ad altri amici.

Interpellata da TechCrunch per un commento, la piattaforma Facebook ha confermato l’interesse per la funzione in oggetto, della quale, però, i test – avviabili tramite un input da server remoto – non sarebbero ancora partiti: considerando, però, il buon successo ottenuto nei paesi in cui si sta collaudando l’equivalente funzionali su Instagram, è lecito pensare che l’esordio del contatore occultato per tutti, tranne che per il postatore originale, non sia lungi dall’esordire.