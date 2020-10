Disney+: l’azienda mette un bollino per segnalare contenuti razzisti nei suoi cartoni animati

Cosa ne pensa l’autore

Emanuele Novizio - Che Disney fosse razzista ci sono ancora dei dubbi, ma alcuni contenuti fanno comunque pensare a questa ipotesi. La maniera di mettere una censura del genere fa solamente onore all'azienda, poiché il passato non va cancellato ma di certo alcuni cartoni famosi come Dumbo e Gli Aristogatti non possono andare in onda in maniera tagliata.