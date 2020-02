"Disney+", in arrivo in Italia prima della data prevista

Manca solo un mesetto, dopodichè potremo guardare in streaming su Disney+ tutti i grandi classici Disney, oltre a molti altri film e programmi. Disney+ è dunque pronto a sbarcare in Europa, Italia compresa, il prossimo 24 marzo, in anticipo rispetto alla data che era stata prevista inizialmente.

Questa nuova piattaforma targata Disney, che è stata lanciata negli USA nello scorso mese di novembre, potrebbe mettere in crisi Netflix. Questo a causa del prezzo vantaggioso che propone per i suoi abbonamenti.

I costi infatti saranno di 6,99 euro al mese o 69,99 euro all’anno. Inoltre, si avrà la possibilità di scaricare tutti i contenuti su ben 10 dispositivi e si potranno guardare fino a quattro diversi spettacoli in streaming su quattro diversi dispositivi contemporaneamente. A differenza di Netflix, che offre la possibilità di guardare quattro spettacoli diversi contemporaneamente, ma consente il download solo per alcuni titoli al prezzo è di 15,99 euro al mese e non considerando alcuno sconto per gli abbonamenti annuali.

Il servizio di Disney+ non prevede alcuna pubblicità e offre anche la possibilità di entrare all’interno della piattaforma via web, via app, e da ogni device, comprese le console e le smart tv.

Il catalogo completo e dettagliato dei titoli disponibili su Disney+ non è stato ancora reso noto, ma di sicuro si sa che ci sarà “The Mandalorian“, una serie scritta e prodotta da Jon Favreau e molto acclamata dalla critica; ci sarà anche “High School Musical: The Musical: The Series“, una versione moderna e creativa del telefilm per ragazzi.

Sulla piattaforma inoltre non saranno presenti solo i titoli originali Disney, ma anche le pellicole del Marvel Cinematic Universe e alcune serie TV inedite; troveremo anche tutti i lungometraggi e i cortometraggi della Pixar, la saga completa di Star Wars, comprese alcune serie TV inedite e le serie animate e ci saranno anche alcuni prodotti firmati National Geographic. Ci saranno anche altri titoli originali disponibili al momento del lancio.