Il 24 marzo in Italia, ma anche nel Regno Unito, in Irlanda, Francia, Germania, Austria, Svizzera, e Spagna, arriva “Disney+“, la piattaforma di contenuti in streaming di film e serie televisive fondata dalla “The Walt Disney Company” nel novembre del 2019.

Il servizio, sbarcato inizialmente negli Stati Uniti, Canada e Paese Bassi, ha ottenuto immediatamente un gran successo raggiungendo i dieci milioni di iscritti in solamente due giorni e dando quindi filo da torcere ai servizi già amati dal pubblico come “Netflix“, “HBO Max” e “Hulu”.

Il catalogo in Italia

Sulla pagina italiana di “Disney+” sono stati confermati oltre 500 episodi de “I Simpson” sulla piattaforma, la sitcom animata creata da Matt Groening nel lontano 1987 per “Fox”, rete da pochi mesi acquistata proprio dalla “The Walt Disney Company”. Col tempo verranno implementate anche altre serie “Fox”, come “Avatar” e il film di “Garfield”.

Oltre a “I Simpson“, in Italia sono state confermate le seguenti serie: “High School Musical: The Musical: La serie”, “The Mandalorian”, “Encore!”, “Marvel’s Hero Project”, “Il mondo secondo Jeff Goldblum”, “I perché di Forky”, “SparkShorts”, “101 Dalmatian Street”, “Bluey”, “Un giorno in Disney”, “Star Wars: The Clone Wars” ed “Elena, Diventerò Presidente”.

In ambito cinematografico troveremo invece “Lilli e il vagabondo”, “Stargirl”, “Togo – Una grande amicizia”, “Timmy Frana”, “Noelle”, “Vita da lampada” ed il documentario “The Imagineering Story”.

Prezzo abbonamento ed i dispositivi supportati

Chi desidera abbonarsi avrà a disposizione una promozione speciale: “Lo streaming avrà inizio il 24 Marzo. Solo 59,99 € per un anno (prezzo di listino 69,99 €)”. Sul sito di Disney+ vengono promessi più di 1.000 film, serie e produzioni originali, con la possibilità di poter condividere l’account su quattro dispositivi diversi in contemporanea.

Oltre che sul browser, Disney+ sarà implementato anche su Android TV, Apple TV, Google Chromecast e le console Xbox One e PlayStation 4. In queste ore Amazon ha confermato che il servizio sbarcherà anche su Fire Tv e sui tablet Kindle Fire: “Siamo felici di annunciare che Disney+, il nuovo servizio di streaming di The Walt Disney Company, sarà disponibile sui dispositivi Amazon in Italia, tra cui i dispositivi Fire TV per lo streaming e i modelli di tablet Fire compatibili, a partire dal 24 marzo“.