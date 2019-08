Amazon rivoluziona l’e-commerce modaiolo, col servizio Personal Shopper

Non è la prima volta che Amazon, il colosso dell‘e-commerce del magnate Jeff Bezos, prova a innovare il settore, basti pensare ai test per le consegne via drone, all’ipotesi dei magazzini volanti, all’idea di farsi showroom per le auto, ed all’esemplificazione degli ordini combinando Amazon Dash ed Echo Look. L’azienda di Seattle, però, è andata oltre, annunciando un nuovo progetto, riguardante l’abbigliamento, che farà felice chi, solitamente, è indeciso su cosa acquistare ogni volta che si reca in un negozio di moda.

Il progetto, rientrante nelle iniziative “Prime Wardrobe”, risponde al nome di “Personal Shopper”, e si propone di aiutare chi è intenzionato a rinnovare il proprio guardaroba, comodamente da casa: si parte ovviamente dagli USA, coinvolgendo inizialmente le sole donne aderenti all’abbonamento Prime mentre, in seguito, ultimato lo sviluppo in merito, saranno coinvolti anche i clienti di sesso maschile.

Per sfruttare il “Personal Shopper”, si sarà chiamati a compilare un sondaggio orientativo, nel quale verranno precisati budget di spesa, taglie, stili e modelli preferiti nel vestiario e negli accessori: in questo modo, gli stilisti di Amazon saranno aiutati nel selezionare sino a 8 prodotti che, visionabili preventivamente prima dell’avvenuta spedizione, saranno poi inclusi in un unico pacco, pronti – giunti a casa del cliente – per essere provati nel corso della settimana a seguire.

In tal modo, sarà possibile decidere cum grano salis cosa tenere o rimandare indietro, potendosi avvalere – in quest’ultima circostanza – di un pacco ripiegabile con etichetta prestampata già incluso per l’evenienza.

I costi dell’iniziativa “Personal Shopper”, con cui Amazon punta a rivoluzionare prossimamente (a partire dagli USA) il suo e-commerce, rivolgendosi inizialmente alle donne interessate a rifarsi il guardaroba e a rinnovare il proprio look, sono già noti: in pratica, basterà corrispondere un abbonamento mensile di 4.99 dollari per il solo servizio, ai quali – di volta in volta – andrà aggiunto il prezzo di quello che si è deciso di tenere a casa, in quanto gradito.