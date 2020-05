Vivi e lascia vivere: non solo la figlia di Elena Sofia Ricci, nel cast è presente anche il figlio di Massimo Ghini

Nel corso delle puntate di “Vivi e lascia vivere”, i numeri spettatori hanno avuto il piacere di conoscere Emma Quartullo, la figlia dell’attrice protagonista Elena Sofia Ricci che insieme alla madre fa parte del cast della fortunata fiction. Nonostante le due attrici non si siano mai incontrate sul set, in quanto Emma interpreta lo stesso ruolo della madre ovvero quello di Laura Ruggero da giovane, madre e figlia hanno vissuto insieme una grande esperienza lavorativa.

Il volto di Emma è servito per realizzare alcuni flashback dove la protagonista ricorda i momenti vissuti col ricco imprenditore Toni, il suo amore di gioventù. Come specificato dallo stesso regista Pappi Corsicato, Emma ha superato il regolare provino, non solo per la sua somiglianza con la madre, principalmente per le sue qualità: “Ho fatto diversi provini per quel ruolo ed Emma mi ha colpito perché, come sua mamma e sua nonna, è bella tosta. Credo che farà strada e mi ha confidato che è interessata soprattutto alla regia. Sul set abbiamo creato una calda atmosfera di famiglia”.

Dopo Emma, anche un altro figlio d’arte è stato selezionato per partecipare alle riprese: si tratta di Leonardo, figlio dell’attore Massimo Ghini. Anche in questo caso, padre e figlio condividono professionalmente lo stesso ruolo ovvero quello di Toni, personaggio contorto che nutre da sempre forti sentimenti nei confronti di Laura.

Toni ha un ruolo centrale nella vita di Laura che, soprattutto dopo l’allontanamento del marito Renato, ha offerto alla donna una nuova linfa vitale per affrontare i suoi problemi professionali e familiari. La nuova attività lavorativa di Laura, avviata grazie all’aiuto di Toni, ha portato tante soddisfazioni in casa Ruggero ma purtroppo alcuni eventi e grandi incomprensioni hanno stravolto gli equilibri familiari.

Leonardo Ghini, classe 1996, è uno dei quattro figli dell’attore Massimo Ghini. Il giovane sta muovendo i primi passi nel mondo della recitazione e il padre ha voluto specificare alcuni dettagli sul percorso professionale del figlio dichiarando: “So già che molti diranno che l’ho raccomandato io, ma la verità è che servivano che interpretassero Elena e me da giovani in una scena. Ho pensato subito a lui! Leonardo sa che deve studiare e che dovrà anche prendersi le porte in faccia, come tanti altri”.