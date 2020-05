Vivi e lascia vivere, anticipazioni quinta puntata del 21 maggio: Laura sempre più disperata, Toni accusato di omicidio

Continua a riscuotere un grande successo la fiction “Vivi e lascia vivere” che, con la magnifica attrice Elena Sofia Ricci, ha incantato il vasto pubblico di Rai 1. La quarta puntata della fiction ha attirato l’attenzione di 6.5 milioni di spettatori e, con il suo 25% share, riesce ancora a sbaragliare qualsiasi concorrenza.

Durante il prossimo appuntamento, previsto per giovedì 21 maggio, Laura Ruggero dovrà rimediare ai tanti problemi causati in passato dal marito Renato che, talaltro, continua imperterrito a ostacolare i buoni propositi della donna. Nel nono episodio, intitolato “La verità”, Laura cerca di arginare i dissidi con la sua famiglia ma ogni tentativo sembra inefficace. Il rapporto complesso con i figli porterà tanta sofferenza nell’animo di Laura: ogni suo sacrificio affrontato verrà screditato da Nina, Giovanni e Giada che erroneamente non riconoscono nella loro madre nessuna traccia di sincerità.

Addirittura la figlia Giada arriva a chiederle di non presenziare alla sua laurea, portando con sè il padre e i fratelli. Tale decisione lacera il cuore di Laura che farà il possibile per rimediare. Intanto Toni, per tutelare i suoi interessi, comunicare a Laura che dovrà sparire per un po’.

Il decimo episodio, chiamato “La separazione”, si apre con un misterioso omicidio che vede coinvolto il ricco imprenditore Toni che verrà accusato. Di conseguenza, anche l’attività lavorativa di Laura subirà delle pesanti ripercussioni. Nel frattempo, Renato vince al gioco una somma ingente di denaro e intende usarla per pagare i suoi numerosi debiti: in realtà, le cose andranno diversamente.

Giovanni continua a nutrire un forte sentimento nei confronti del fratello di Sara, la sua fidanzata: tale legame non rimarrà a lungo nascosto. Il ragazzo dovrà affrontare anche il padre Renato che continua ad opprimerlo nella scelta di percorre una brillante carriera nel nuoto. Per Giovanni non sarà semplice gestire entrambe le situazioni e causalmente si metterà nei guai: il destino non sarà gentile con il giovane che verrà pure investito.