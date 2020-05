Vivi e lascia vivere: giovedì 28 maggio potrebbe esordire Leonardo Ghini nel ruolo di Renato da giovane

Giovedì 28 maggio, Rai 1 trasmetterà la sesta e ultima puntata dell’amata serie TV “Vivi e lascia vivere” che, nel corso delle settimane, è riuscita ad ottenere ascolti record facendo breccia nel cuore di tantissimi spettatori. Durante l’ultimo appuntamento potrebbe esordire Leonardo Ghini, figlio dell’attore Massimo, nel ruolo di Renato da giovane.

In un primo momento si era pensato erroneamente che Leonardo fosse stato scelto per interpretare il ruolo di Toni, personaggio impersonificato da Massimo Ghini, per realizzare alcuni flashback. In realtà, tale ruolo è stato assegnato al giovane Lorenzo Lancellotti che, grazie a questo incarico, ha arricchito ulteriormente la sua carriera: “Già da bambino mi ero reso conto di essere molto portato per la recitazione […] Pian piano ho capito quanto tenessi a questa meravigliosa ossessione. Ho capito che nella mia vita non sarei felice se non facendo l’attore”.

Fino alla sesta puntata, il personaggio di Renato non è mai apparso nelle trame passate, nelle quali venivano raccontati i giovani amori di Laura. Sulla scia dei flashback, il 28 maggio potrebbe esordire nella fiction Leonardo Ghini, chiamato ad offrire un volto giovane a Renato con lo scopo di raccontare il primo incontro tra la protagonista e suo marito.

Come più volte accennato, nella fiction di Pappi Corsicato è presente anche Emma Quartullo, figlia della protagonista Elena Sofia Ricci. Per la prima volta, la giovane attrice recita accanto alla madre interpretando Laura Ruggero in tenera età. La sua interpretazione è stata molto apprezzata dal pubblico che immediatamente hanno intravisto nella giovane ragazza un grande talento.

In una recente intervista, Massimo Ghini ha voluto evidenziare alcuni particolari sul percorso professionale del suo terzogenito Leonardo: “Per lui figlio d’arte non sarà facile reggere il confronto con il papà. Ne sanno qualcosa miei cari amici come Alessandro Gassmann, Gianmarco Tognazzi, Massimo Dapporto, che per una vita sono stati considerati «figli di»”.