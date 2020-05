Vivi e lascia vivere, il finale di stagione del 28 maggio: Laura viene ricattata, i suoi figli sono in grave pericolo

Ancora ottimi ascolti per l’apprezzatissima fiction “Vivi e lascia vivere” che, durante la quinta puntata trasmessa il 21 maggio, conquista l’attenzione di oltre 6 milioni di spettatori pari al 25.6% di share. Con l’avanzare delle puntate, la serie TV, diretta dal regista Pappi Corsicato, è riuscita ad ottenere un consenso sempre maggiore cosi da non lasciare spazio alla concorrenza.

Giovedì 28 maggio, Rai 1 manderà in onda la sesta e ultima puntata di “Vivi e lascia vivere” che chiuderà questa prima ed entusiasmante stagione. Nel corso dell’appuntamento, gli spettatori potranno assistere agli ultimi due episodi, intitolati rispettivamente “La minaccia” e “L’addio”.

Nella prima parte della puntata, Giovanni viene portato in ospedale dopo essere stato investito da un pirata della strada. Avvisata la famiglia, sale la tensione e l’ansia per le sue difficili condizioni di salute. Toni, nonostante si sia allontanato da Napoli per fuggire da alcuni problemi, viene a conoscenza dell’incidente accaduto al ragazzo.

Il ricco imprenditore nutre per Giovanni un forte affetto paterno cosi deciderà di rischiare tutto e recarsi da lui. Al contrario, il padre Renato decide di tornare a Tenerife dopo aver causato tanti problemi ed ingenti debiti a Laura. A complicare la situazione è l’arrivo di una donna misteriosa che, con un tono arrogante, minaccia Laura costringendola a creare un contatto con il fuggitivo Toni.

Gli affari sporchi di quest’ultimo metteranno in pericolo tutta la famiglia Ruggero cosi Laura dovrà nuovamente proteggere i suoi figli da un grande male. Nel frattempo, le cattive scelte di Toni mettono pure in crisi l’attività di street food di Laura che inizierà a pensare di cederla.

Le coraggiose amiche (Marilù, Rosa, Daniela, Lorenza) faranno di tutto per aiutare Laura e cercheranno una soluzione per rimediare alle difficoltà economiche: il loro impegno messo in questo lavoro, ormai diventato la loro ragione di vita, risulta essere più forte di qualsiasi ostacolo. Sotto continuo ricatto, Laura appare debole: la donna deve decidere se accettare o rifiutare quello che le è stato imposto ma qualcosa di inatteso l’aspetta.

Infine Nina, Giada e Giovanni dovranno fare chiarezza sui loro sentimenti e comprendere se la strada dell’amore intrapresa è quella giusta. Per loro non sarà semplice affrontare determinati problemi ma fortunatamente troveranno in Laura una fonte di conforto e chiarezza.