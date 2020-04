Vivi e lascia vivere, Elena Sofia Ricci confessa: "Mi manca molto il set"

Elena Sofia Ricci, attrice molto amata dal pubblico, anche grazie a ruoli quali Giulia Liguori de “I Cesaroni” e la suora di “Che Dio ci aiuti“, è una delle protagoniste di una nuova fiction che inizia a breve sulla Rai e di cui in questi giorni si vedono alcuni estratti. La nuova fiction che la vede protagonista si intitola “Vivi e lascia vivere”. La stessa attrice, ha confessato, di sentire molto la mancanza del set e delle riprese che sono state bloccate, per via del Covid-19 e dell’emergenza sanitaria.

Una nuova serie di Rai 1 che parte a partire dal prossimo 23 aprile in sei puntate e che terrà compagnia al pubblico sino agli inizi di giugno. In una intervista concessa al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, ha parlato di questo nuovo ruolo e del periodo che tutti stiamo attraversando. “Mi pesa stare ferma adesso, mi manca molto il set, il posto in cui posso essere la Elena Sofia allegra. A casa sono la mamma e la moglie che sta addosso a tutti”.

In questa nuova fiction, l’attrice indossa i panni di Laura Ruggiero, che definisce una donna molto ruvida che non ha in sè nessun germe di buonismo e di bontà. Una donna che scopre di essere tradita, oltre a conoscere un lato del marito che ignorava. Questo aspetto sarà per lei l’occasione di riprendere in mano la sua vita e provare a darsi da fare.

Ammette che avere dei periodi negativi o delle crisi sia in ambito professionale che privato, proprio come accade al suo personaggio, può essere fondamentale in quanto apre a delle possibilità e ti permette di capire quale decisione o strada giusta bisogna prendere nel corso della propria vita. Oltre a questa fiction, è anche impegnata nelle riprese della sesta stagione di Che Dio ci aiuti in cui ritorna a vestire i panni di Suor Angela.

Nonostante non ami molto la serialità d’interpretare sempre lo stesso personaggio, il ruolo di Suor Angela le piace così come le storie che si raccontano. Una fiction le cui riprese avrebbe dovuto cominciare a breve, ma sono rimandate, a data da destinarsi, a causa del Covid-19.