Che Dio ci aiuti 6, le parole di Elena Sofia Ricci: "Suor Angela ha bisogno di riposo"

“Che Dio ci aiuti 6” la popolare serie tv di Rai 1 – che vede come protagoniste assolute Elena Sofia Ricci nel ruolo di Suor Angela, così come Valeria Fabrizi nel ruolo di Suor Costanza ed ancora Francesca Chillemi in quello della spigolosa Azzurra – riserverà ai telespettatori nuovi emozionati colpi di scena.

Molti fan della fiction danno per certa la presenza di Suor Angela anche per la sesta stagione, anche perché la narrazione è incentrata principalmente sul personaggio di questa suora, che pur di aiutare gli altri, si caccia sempre nei guai. Stando, dunque, ai primi rumors che serpeggiano in rete, le cose però sembrano destinate a cambiare.

Le parole di Elena Sofia Ricci

L’attrice protagonista, Elena Sofia Ricci, aveva annunciato qualche mese fa che per il ritorno in tv di “Che Dio ci aiuti” si sarebbe dovuto attendere un pò. Parole che i fan hanno preso sotto gamba, ma proprio negli ultimi giorni si sono dovuti ricredere, poiché le ultime indiscrezioni confermano le parole della Ricci, lasciando così scontento e tristezza nei fan.

Negli ultimi giorni l’attrice ha dichiarato nel corso di una recente intervista: “Dopo il successo della quinta, suor Angela si riposerà per un po’. Ma sicuramente tornerà in Tv, anche se non nell’immediato” – quindi ha aggiunto – “C’è bisogno di un sano intervallo prima di creare nuove avventure“.

Quando rivedremo dunque la sesta stagione di “Che Dio ci aiuti?” Anche se ancora non è dato sapere quando tornerà la tanto amata fiction di Rai 1 in tv, ciò che è certo è che Suor Angela ci sarà e continuerà a risolvere casi appartentemente impossibili, ma risolvibili per l’effervescente, dinamica e allegra suora.

Per conoscere quindi il sequel della narrazione i telespettatori dovranno aspettare anche più di un anno, ma dopo un’attesa tanto lunga i fan sapranno apprezzare meglio la serie tv. Nel frattempo alcuni spoiler hanno rivelato che ci saranno nuovi avvicendamenti nel cast, come il ritorno di un personaggio molto amato e che è andato via nella quinta stagione.