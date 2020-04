Vivi e lascia vivere, anticipazioni seconda puntata del 30 aprile: Nuovi problemi familiari per Laura

Ottimo esordio per la fiction “Vivi e lascia vivere“ che, durante la prima puntata trasmessa il 23 aprile, ha conquistato l’attenzione di oltre 7 milioni di spettatori raggiungendo il 26% di share. Firmata Rai, la nuova serie TV è riuscita egregiamente a riempire il vuoto lasciato dall’amato medical drama “Doc – Nelle tue mani” cosi da ottenere un grande consenso da parte del pubblico televisivo.

Giovedì 30 aprile, su Rai 1 verrà trasmessa la seconda puntata di “Vivi e lascia vivere” che, con altri due inediti episodi, svelerà nuovi dettagli sulla vita della protagonista Laura Ruggero, interpretata dalla talentuosa attrice Elena Sofia Ricci. Durante la prima parte dell’appuntamento, Laura riesce ad avviare la sua entusiasmante attività di street food grazie al sostegno economico di Toni, una sua vecchia fiamma.

Inizialmente gli affari non vanno esattamente come sperato ma, con costanza e determinazione, Laura continua a credere nel suo progetto fino a quando iniziano ad arrivare le prime soddisfazioni. Nel frattempo, si scopre che Marilù ha mentito sulle sue reali condizioni economiche cosi la cognata Laura decide di coinvolgerla nella sua nuova attività professionale, ma tale decisione porterà non pochi imprevisti.

Il ricco imprenditore Toni si avvicina con piccoli passi nella vita di Laura fino a presentirsi dalla famiglia della donna con una sorpresa. I due non si frequentano da molti anni, ma Laura sembra interessata a scoprire come si è evoluta la vita dell’uomo che talaltro è in debito con lei per averlo tirato fuori da pesanti guai.

In casa Ruggero si respira incessantemente un’aria di tensione: i rapporti tra Laura e Giada, che continua a lavorare al night club come ballerina all’insaputa della madre, si inaspriscono e durante una feroce lite la giovane ragazza decide di scappare via di casa. Ancora una volta, Laura chiede aiuto a Toni che cercherà un modo per ricucire il rapporto complesso tra la donna e i suoi figli.