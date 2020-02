Vittorio Sgarbi, lite con Barbara D’Urso: escluso da tutti i programmi Mediaset

La lite tra Vittorio Sgarbi e Barbara D’Urso sta facendo parlare ancora molto. Il critico d’arte, mentre si discuteva dell’ultima edizione di “La pupa e il secchione e viceversa”, ha attaccato duramente la conduttrice accusandola di essere raccomandata da Silvio Berlusconi.

Barbara D’Urso, offesa dalle parole di Vittorio Sgarbi, ha invitato l’ospite ad abbandonare gli studi. Una decisione non accettata dal critico d’arte, che è rimasto lì fino alla fine dell’argomento. Il giorno dopo il saggista ha pubblicato un video su YouTube e sui propri canali social, dichiarando di essere pronto a mandare in tribunale la D’Urso per le offese fatte.

Vittorio Sgarbi escluso dai programmi Mediaset

La dura lite potrebbe costare molto cara a Vittorio Sgarbi. Come riporta il sito “The Post Internazionale” in questi giorni sono saltate già due ospitate nelle trasmissioni firmate Mediaset: una da Nicola Porro nel programma “Quarta Repubblica” e l’altra da Piero Chiambretti in “CR4 – La Repubblica delle Donne”.

Come riportato da “TPI”, dopo la puntata di domenica, Vittorio Sgarbi voleva rimediare per il suo errore: “Pare anche che Vittorio Sgarbi avesse preparato un video di chiarimento da pubblicare ma che sempre da Mediaset gli sia stato risposto “E’ troppo debole”.

Vittorio Sgarbi, oltre alla delusione di aver ricevuto questo veto da Mediaset, sembra esserci rimasto molto male per il comportamento di Silvio Berlusconi. Il critico d’arte negli anni ha sempre preso le difese del fondatore di “Forza Italia”, e proprio per questo motivo si sarebbe aspettato un comportamento diverso da parte sua.

Per il momento la rete, e in particolar modo Pier Silvio Berlusconi, sembrano irremovibili sulla loro scelta: “Vittorio Sgarbi, dopo la rissa verbale di domenica, aveva tentato la strada della mediazione passata anche attraverso l’ufficio legale Mediaset, ma al momento la posizione dell’azienda, e pare in primis dello stesso Piersilvio Berlusconi, sembra piuttosto rigida”.